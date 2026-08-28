Julie slaapt één nacht in nieuw huis, brand verwoest haar nieuwe start

Een nieuwe start met nieuwe meubels. Zo moest het nieuwe huis van Julie Kremers in Helmond worden. Maar nadat ze er met haar kinderen Vayén (4) en Philou (2) pas één nacht had geslapen, ging het maandag flink mis. Een brand verwoestte het huis zo erg dat het onbewoonbaar is verklaard. Voor Julie is de brand een enorme klap. Ze had na een moeilijke periode net veel geld in het huis gestoken, maar geen inboedelverzekering afgesloten.

Na een turbulente periode moest het nieuwe huis een nieuwe start betekenen. Julie had een vechtscheiding achter de rug, raakte haar werk en koophuis kwijt en zag haar moeder ziek worden. Toen ze eindelijk een nieuw huis had gevonden, liet ze het naar haar smaak verbouwen. Voor de finishing touch ging Julie maandag naar de Action. Daar werd ze plotseling gebeld door haar buurvrouw. Die vertelde dat haar huis in brand stond. "Heel onwerkelijk", zegt Julie, die direct naar huis ging. Doordat de straat vol stond met brandweerwagens, kon ze haar straat niet in. Door de vechtscheiding moest Julie haar koophuis verkopen. In de tussentijd verbleef ze met haar kinderen in de seniorenwoning van haar moeder. Het geld uit de overwaarde van haar verkochte huis stopte ze in haar nieuwe huis.

'Gewoon ellende'

De brand ontstond in de achtertuin. Het is nog niet bekend of het vuur is aangestoken. Vanuit de tuin sloegen de vlammen naar binnen. "Hier lagen kussens van de nieuwe bank", zegt Julie, terwijl ze naar een plek in de woonkamer wijst. "Die stond er nog geen 24 uur in." Volgende week zou de nieuwe keuken worden gebracht en geïnstalleerd. "Die heb ik ook nieuw gekocht om hier echt ons huisje van te maken." Door de brand zit er nu overal roet: op de muren, de vloer en de kleding. "De schade is echt enorm. Alles moet opnieuw worden geverfd." Ook de spullen van de kinderen zijn beschadigd. De splinternieuwe tv op hun kamer doet het door de kortsluiting niet meer. Een wit poppenhuisje zit onder het roet en ook het favoriete stepje is beschadigd. "Het is gewoon ellende." 'Verdriet is groot'

Haar oudste dochter Vayén had net haar eerste schooldag gehad. "Ze was doodsbang en in paniek." Philou, de jongste, vond het 'heel vet' om de brandweer en politie te zien. "Maar hoe ontwikkelt zich dat straks?" Door de turbulente periode hiervoor zijn de kinderen bovendien vaker hun spullen kwijtgeraakt. "Ze weten niet meer wat ze moeten geloven. Het verdriet is groot."

Julie vindt het vooral voor haar dochters erg. "Dat zij dít moeten meemaken. Ze hebben al zoveel meegemaakt de afgelopen tijd. Ze hebben zó in stress moeten leven, met de vraag: waar gaan we wonen?" Julie wil dat haar kinderen na alles wat er is gebeurd weer kind kunnen zijn. "De stress moet weg, dat heeft te lang geduurd." Geen inboedelverzekering

Door de turbulente periode heeft Julie geen inboedelverzekering afgesloten. "Ik heb er wel aan gedacht, maar er kwam steeds iets tussen. Nu moet ik álles uit eigen zak vergoeden." Voor de hoognodige kosten heeft Julie nog een buffer. "Ik heb in de periode er naartoe veel obstakels gehad, waardoor we telkens weer in de put kwamen. Maar de trukendoos houdt een keer op. Eindelijk waren we daar en ineens is dat weg." Julie zegt dat ze niet snel om hulp vraagt. Toch is ze een crowdfunding gestart. "Ik weet niet hoe ik het anders moet doen, dus ik heb mijn trots aan de kant gezet voor de kinderen."