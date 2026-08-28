Ongeduld op de weg en bijzondere vondsten: dit maken vuilnismannen mee

Ze komen in elke straat, spreken bewoners en krijgen soms een koekje. Maar ze hebben ook te maken met ongeduldige automobilisten, gevaarlijk afval en opmerkelijke vondsten. Vuilnismannen zien een kant van Brabant die de meeste mensen nooit te zien krijgen.

Ongeduldige automobilisten die haast hebben om langs de vuilniswagen te komen. De wagen blokkeert de weg, maar vuilnismannen Leon Raaijmakers en Tim Lytinas van recyclingbedrijf Van Kaathoven uit Eindhoven kunnen daar niet altijd iets aan doen. Ze hebben er dan ook regelmatig last van. "We moeten altijd netjes blijven, maar niet iedereen werkt altijd mee", zegt Raaijmakers, die dit werk al 43 jaar doet. "Ze willen er aan alle kanten langs. Dat kan soms niet, dus ze moeten even wachten." Hij hoopt dat mensen wat geduld hebben en beseffen dat de vuilniswagen op de weg staat om zijn werk te doen. Gelukkig zien de twee vuilnismannen ook een andere kant. "We krijgen stiekem ook wel heel veel begrip van mensen. Gelukkig zijn dat er meer. Dat voedt positieve energie."

Interactie

Raaijmakers vindt de interactie met mensen tijdens het ophalen van afval het leukst. "Je hoort allerlei verhalen van iedereen, dat maakt het mooi en dat is keileuk", glimlacht hij. "Er komen weleens mensen naar buiten en dan krijg je weleens een koekje of iets dergelijks. Dan heb je even een praatje en gaan we daarna weer verder. Zij zijn blij dat wij de kliko of zakken komen ophalen." Eentonig werk vindt hij het zelfs na 43 jaar, niet. "Het is toch elke keer een andere straat met andere mensen of een andere chauffeur." Verslaggever Thijs ging een dag mee op de vuilniswagen. Je ziet het in de nieuwste aflevering van de YouTube-serie Thijs Draait Mee:

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