Ongeduld op de weg en bijzondere vondsten: dit maken vuilnismannen mee
Ze komen in elke straat, spreken bewoners en krijgen soms een koekje. Maar ze hebben ook te maken met ongeduldige automobilisten, gevaarlijk afval en opmerkelijke vondsten. Vuilnismannen zien een kant van Brabant die de meeste mensen nooit te zien krijgen.
Ongeduldige automobilisten die haast hebben om langs de vuilniswagen te komen. De wagen blokkeert de weg, maar vuilnismannen Leon Raaijmakers en Tim Lytinas van recyclingbedrijf Van Kaathoven uit Eindhoven kunnen daar niet altijd iets aan doen. Ze hebben er dan ook regelmatig last van.
"We moeten altijd netjes blijven, maar niet iedereen werkt altijd mee", zegt Raaijmakers, die dit werk al 43 jaar doet. "Ze willen er aan alle kanten langs. Dat kan soms niet, dus ze moeten even wachten."
Hij hoopt dat mensen wat geduld hebben en beseffen dat de vuilniswagen op de weg staat om zijn werk te doen. Gelukkig zien de twee vuilnismannen ook een andere kant. "We krijgen stiekem ook wel heel veel begrip van mensen. Gelukkig zijn dat er meer. Dat voedt positieve energie."
Interactie
Raaijmakers vindt de interactie met mensen tijdens het ophalen van afval het leukst. "Je hoort allerlei verhalen van iedereen, dat maakt het mooi en dat is keileuk", glimlacht hij. "Er komen weleens mensen naar buiten en dan krijg je weleens een koekje of iets dergelijks. Dan heb je even een praatje en gaan we daarna weer verder. Zij zijn blij dat wij de kliko of zakken komen ophalen."
Eentonig werk vindt hij het zelfs na 43 jaar, niet. "Het is toch elke keer een andere straat met andere mensen of een andere chauffeur."
Verslaggever Thijs ging een dag mee op de vuilniswagen. Je ziet het in de nieuwste aflevering van de YouTube-serie Thijs Draait Mee:
Spelletje
Lytinas werkt nu drie jaar op de wagen. Waar hij drie jaar geleden het werk nog 'verschrikkelijk' vond vanwege de stank, vindt hij het nu wel leuk. "Als je eenmaal ervaring hebt, kom je er wel achter dat het wel meevalt. Als ik het écht vreselijk vond, zou ik het niet drie jaar volhouden."
Hij zorgt er zelf ook voor dat het werk leuk blijft. "Er gebeuren hier af en toe wat spelletjes", begint hij. "Als er iemand mee is die ik niet heel graag mag, gooi ik de zak af en toe een beetje schuin in plaats van in de wagen", lacht hij. Soms heeft hij zoveel energie dat hij een volle vuilniszak op het dak gooit. "Dat maakt het ook al wat ingewikkelder. Even full gas."
Bijzondere vondsten
De vuilnismannen komen tijdens hun werk verschillende bijzondere vondsten tegen. "Allerlei soorten batterijen voor speelkaarten, accu's van fietsen en ook seksspeeltjes", somt Raaijmakers op. "Soms doen ze het nog." Of hij ze zelf dan ook meeneemt? Dat wil hij niet zeggen, lacht hij.
Vooral batterijen vormen een groot gevaar. Eén keer is zijn wagen daardoor in brand gevlogen. "Er hoeft maar een klein vonkje bij te komen en het spul kan in de fik vliegen." Als dat gebeurt, moet de achterlade snel worden geopend, zodat het afval eruit kan. En als de brandweer is geweest, moeten de vuilnismannen zelf ook weer opruimen. "Het is echt niet leuk om je eigen wagen in de fik te zien."