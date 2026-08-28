Man die voetballeider Bas uit Berghem doodstak heeft spijt

De man die Bas van Lanen zou hebben doodgestoken heeft bekend, en hij heeft spijt. Verdachte Zoran de V. wil uitgebreid gaan praten met de politie over de gebeurtenissen op 29 mei dit jaar. Toen werd de 47-jarige Van Lanen uit Berghem dood gevonden in een sloot bij Herpen. Het spoor leidde naar Zoran. Hij verscheen vrijdag voor het eerst kort in het openbaar voor de rechtbank in Den Bosch.

"Het slachtoffer is met een mes om leven gebracht. Dat mes is gevonden. Er zat bloed op van het slachtoffer en van de verdachte. Eenzelfde soort mes is bij hem thuis gevonden," zei de officier van justitie. Ander bewijs bestaat uit camerabeelden waarop Zoran te zien is rond het tijdstip van de moord bij Herpen. Willekeurig

Zoran en Bas kenden elkaar niet. "Het heeft er alle schijn van dat hij een willekeurig slachtoffer was. Hij was op het verkeerde moment op de verkeerde plek", zei de officier. Zoran de V. heeft volgens zijn advocaat de moord bekend. Zoran zelf kwam ook kort aan het woord. "Ik wil mijn diepe spijt betuigen aan alle betrokkenen en dat ik in ernstige verwarring was", zo zei hij. "Ik wil het hele verhaal naar buiten doen en dan in één keer goed," zei hij tegen de rechters. Hij is bereid een verklaring af te leggen. De officier van justitie heeft de politie opdracht gegeven om hem binnenkort uitgebreid te verhoren.

De weg kwijt

Zijn advocaat bevestigde dat Zoran in verwarde toestand verkeerde tijdens de moord. "Hij was de weg kwijt toen dit plaatsvond", zei advocaat Roethof. Zoran de V. is een veelpleger uit Oss. Hij zwaaide in 2023 met een mes op het station in Ede en kreeg daarvoor een tbs-behandeling met voorwaarden opgelegd. Daar zat hij nog in toen hij weer de fout in ging in Herpen. "Hoe kan het dat iemand met tbs kennelijk zo veel ruimte krijgt?", zo vroeg zijn advocaat zich af.

De man werd gevonden in een sloot aan de Hoefstraat in Herpen. (Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink.)