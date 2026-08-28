Man die voetballeider Bas uit Berghem doodstak heeft spijt
De man die Bas van Lanen zou hebben doodgestoken heeft bekend, en hij heeft spijt. Verdachte Zoran de V. wil uitgebreid gaan praten met de politie over de gebeurtenissen op 29 mei dit jaar. Toen werd de 47-jarige Van Lanen uit Berghem dood gevonden in een sloot bij Herpen. Het spoor leidde naar Zoran. Hij verscheen vrijdag voor het eerst kort in het openbaar voor de rechtbank in Den Bosch.
"Het slachtoffer is met een mes om leven gebracht. Dat mes is gevonden. Er zat bloed op van het slachtoffer en van de verdachte. Eenzelfde soort mes is bij hem thuis gevonden," zei de officier van justitie. Ander bewijs bestaat uit camerabeelden waarop Zoran te zien is rond het tijdstip van de moord bij Herpen.
Willekeurig
Zoran en Bas kenden elkaar niet. "Het heeft er alle schijn van dat hij een willekeurig slachtoffer was. Hij was op het verkeerde moment op de verkeerde plek", zei de officier. Zoran de V. heeft volgens zijn advocaat de moord bekend.
Zoran zelf kwam ook kort aan het woord. "Ik wil mijn diepe spijt betuigen aan alle betrokkenen en dat ik in ernstige verwarring was", zo zei hij.
"Ik wil het hele verhaal naar buiten doen en dan in één keer goed," zei hij tegen de rechters. Hij is bereid een verklaring af te leggen. De officier van justitie heeft de politie opdracht gegeven om hem binnenkort uitgebreid te verhoren.
De weg kwijt
Zijn advocaat bevestigde dat Zoran in verwarde toestand verkeerde tijdens de moord. "Hij was de weg kwijt toen dit plaatsvond", zei advocaat Roethof.
Zoran de V. is een veelpleger uit Oss. Hij zwaaide in 2023 met een mes op het station in Ede en kreeg daarvoor een tbs-behandeling met voorwaarden opgelegd. Daar zat hij nog in toen hij weer de fout in ging in Herpen. "Hoe kan het dat iemand met tbs kennelijk zo veel ruimte krijgt?", zo vroeg zijn advocaat zich af.
Medicatie verlaagd
"Tot en met maart ging het best goed met client. En toen gebeurde iets vreemds. Zijn medicatie werd met de helft verlaagd. Daarna raakte hij werk kwijt en kreeg pijnklachten. Hij vroeg om minder gesprekken en dat kon. Ik begrijp dat niet. Hij was aan het desintegreren. Er kwam minder begeleiding."
"Hoe heeft het zo ver kunnen komen?" is een vraag die de afgelopen tijd vaak gesteld is. Ook de advocaat van Zoran stelde hem vrijdag in de rechtszaal. "Bij de vorige zaak is hij volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard, hij hoorde stemmen."
Meer onderzoek
Die vraag werd verder niet beantwoord. Hoe het precies zat werd niet besproken. Want het dossier is dan wel klaar, er loopt nog onderzoek naar Zoran door een psycholoog en psychiater. Dat wordt later dit najaar afgerond. Zoran de V. zei dat hij bereid is om aan het onderzoek mee te werken. "Jazeker", knikte hij.
De advocaat van Zoran vroeg of de rechters hem kunnen laten terugkeren in een tbs-kliniek in plaats van zijn gevangeniscel in Vught. Maar de officier van justitie vindt dat voorarrest in Vught momenteel de beste oplossing gezien het 'hoge gevaar' op herhaling zoals hij dat benadrukte.
De rechters beslisten dat hij terug de cel in moet. Later kijken ze naar waar Zoran het best past. Ze willen eerst alle rapporten van deskundigen lezen.
De zitting werd bijgewoond door enkele nabestaanden van het slachtoffer Bas en een slachtofferadvocaat. Ze kwamen nog niet aan het woord. Dat gebeurt later.
De volgende tussentijdse zitting is half november.