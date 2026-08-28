Vaarwel zomer, we gaan een wisselvallig weekend tegemoet
Vrijdag begint grijs en broeierig maar eindigt met een klap onweer, voorspelt weerman Berend van Straaten van WeerPlaza. Voor vrijdagmiddag is door het KNMI code geel afgegeven omdat er kans is op windstoten, hagel en veel regen in korte tijd. Ook bomen kunnen omwaaien, waarschuwt het weerinstituut.
“De dag begint grijs en broeierig met wat motregen, in de loop van de ochtend zal de zon doorbreken maar het wordt niet zonovergoten”, voorspelt de weerman.
In de middag waarschuwt hij voor buien. “In het zuidoosten gaan de buien gepaard met een klap onweer en windstoten.” Aan het einde van de middag wordt het weer droog, lokaal wordt het zo’n 22 graden.
Stevige buien
Ook het weekend wordt wisselvallig en nat. Zaterdag trekken er in de loop van de middag stevige buien over de provincie. “Ook zondag gaan we het zeker niet droog houden, het wordt een graad of 22. We zitten voorlopig in een wisselvallige periode.”
Want ook volgende week zal die wisselvalligheid doorzetten, verwacht de weerman. “Het zal niet dagelijks kletsnat zijn. Er zijn ook af en toe droge momenten met ruimte voor zon en temperaturen net boven twintig graden.”
Code geel vanwege noodweer, maar donderdag viel het mee
Het KNMI heeft voor alle provincies code geel afgegeven vrijdag. Ook voor de nacht van donderdag op vrijdag gaf het KNMI code geel af vanwege overtrekkende onweersbuien. Maar dat noodweer viel uiteindelijk mee. Volgens weerman Berend van Straaten is daar wel een verklaring voor:
"Het noodweer kwam in ons land later dan verwacht, pas aan het einde van de avond en begin van de nacht. De energie is er dan een beetje uit, omdat de zon al onder is. De echte stevige buien zaten al eerder boven Frankrijk en België. Als die buien ontstaan, gaat er veel energie naar die buien en wordt energie elders weggehaald. Dat is wat er vannacht gebeurd is."