Vaarwel zomer, we gaan een wisselvallig weekend tegemoet

Vrijdag begint grijs en broeierig maar eindigt met een klap onweer, voorspelt weerman Berend van Straaten van WeerPlaza. Voor vrijdagmiddag is door het KNMI code geel afgegeven omdat er kans is op windstoten, hagel en veel regen in korte tijd. Ook bomen kunnen omwaaien, waarschuwt het weerinstituut.

“De dag begint grijs en broeierig met wat motregen, in de loop van de ochtend zal de zon doorbreken maar het wordt niet zonovergoten”, voorspelt de weerman.

In de middag waarschuwt hij voor buien. “In het zuidoosten gaan de buien gepaard met een klap onweer en windstoten.” Aan het einde van de middag wordt het weer droog, lokaal wordt het zo’n 22 graden.

Stevige buien

Ook het weekend wordt wisselvallig en nat. Zaterdag trekken er in de loop van de middag stevige buien over de provincie. “Ook zondag gaan we het zeker niet droog houden, het wordt een graad of 22. We zitten voorlopig in een wisselvallige periode.”

Want ook volgende week zal die wisselvalligheid doorzetten, verwacht de weerman. “Het zal niet dagelijks kletsnat zijn. Er zijn ook af en toe droge momenten met ruimte voor zon en temperaturen net boven twintig graden.”