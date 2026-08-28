Schoten in Haps: vier mannen uit Roosendaal opgepakt na vondst wapen

Vier mannen uit Roosendaal (tussen de 17 en 26 jaar) zijn donderdagavond aangehouden nadat er eerder die avond geschoten zou zijn in Haps. De auto waarin het viertal zat, was gezien aan de Haringsestraat in Haps. Getuigen hadden gemeld dat er daar geschoten was vanuit een auto.

De politie vond aan de Haringsestraat geen aanwijzingen voor een schietpartij , er waren ook geen gewonden. Een zoektocht naar sporen op een parkeerplaats leverde niks op.

De auto van het viertal was door getuigen gezien. Aan de hand van het kenteken is de auto op de A59 bij Den Bosch van de weg gehaald. In de auto van het viertal vond de politie een vuurwapen en een boksbeugel. De mannen zijn daarom aangehouden.

Er wordt nog verder onderzoek gedaan naar wat er is gebeurd.