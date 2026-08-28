175 studenten ziek geworden op introkamp, mogelijk voedselvergiftiging

175 studenten en begeleiders van de Breda University of Applied Sciences (BUas) zijn in de nacht van donderdag op vrijdag ziek geworden, sommigen zijn 's nachts met een ambulance opgehaald. Hoogstwaarschijnlijk is er sprake van voedselvergiftiging tijdens het introductiekamp in het Belgische Poppel.

De uitbraak deed zich voor in de laatste nacht van een kamp op camping Tulderheyde, in Poppel. Daar verbleven zo'n 800 studenten en begeleiders voor het introductieprogramma. Volgens een woordvoerder van de Bredase hogeschool is dit het tweede jaar op rij dat ze op die camping verblijven. "Vorig jaar ging alles goed, maar dit is nu wel een ernstige gebeurtenis", vertelt hij.

Hoogstwaarschijnlijk hebben de studenten en begeleiders een voedselvergiftiging opgelopen. De BUas onderzoekt momenteel samen met GGD West-Brabant en de Belgische GGD wat de oorzaak is van de uitbraak.

Terug naar Breda

Het introductiekamp is voortijdig afgebroken en alle studenten en begeleiders worden teruggehaald naar de campus in Breda. "Enkele studenten hadden ernstige verschijnselen, waaronder bijvoorbeeld uitdroging. Zij zijn 's nachts opgehaald door een ambulance en naar het ziekenhuis gebracht", vertelt een woordvoerder. "Voor zover wij weten maken zij het nu goed".