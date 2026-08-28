Dode vrouw (66) in tuin in Boxtel is bekende van verdachte (66)

De 66-jarige vrouw die donderdagavond dood werd gevonden in de tuin van een huis aan de Eikengaard in Boxtel is een bekende van de verdachte. Dat laat de politie vrijdag weten. Het slachtoffer komt uit Schiedam.

Rond half negen donderdagavond kwam er een melding binnen bij de meldkamer dat er een dode vrouw in de tuin aan de Eikengaard lag. De melder had de vrouw daar gevonden.

Verdachte meldt zichzelf

De politie ging direct naar het huis en ging als snel uit van een misdrijf. Een 66-jarige man, de bewoner van het huis, meldde zich later bij het politiebureau in Den Bosch en werd aangehouden als verdachte. De man en vrouw zijn bekenden van elkaar. Volgens een buurtbewoner, die de man naar eigen zeggen goed kent, hebben de twee een relatie met elkaar.

Voor het politieonderzoek werd donderdagavond een tent opgezet, zodat de harde regen het sporenonderzoek niet in de weg kon zitten. De technische recherche deed sporenonderzoek en ook vrijdag zijn er veel specialisten van de politie aanwezig bij het huis.