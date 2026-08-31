Een eeuw geleden kende de hele filmwereld Lou, nu is hij vrijwel vergeten

Een eeuw geleden was zijn naam wereldwijd bekend. Lou Tellegen uit Sint-Oedenrode speelde met de grootste sterren van het witte doek, veroverde Hollywood en liet vrouwen massaal in katzwijm vallen. De acteur hoorde bij de absolute top van de internationale filmwereld. Maar de roem bleek vergankelijk: uiteindelijk verloor hij vrijwel alles wat hij had opgebouwd.

Lou Tellegen wordt in 1883 geboren in Sint-Oedenrode als buitenechtelijk kind van een voormalig legerofficier en diens geliefde. Al vroeg blijkt dat hij niet gemaakt is voor een rustig bestaan in het dorp op het Brabantse platteland. Het avontuur lonkt. Volgens zijn eigen memoires slaat hij als tiener op de vlucht met de paar jaar oudere Russische minnares van zijn vader, met wie hij uiteindelijk zelf een relatie krijgt. De reis voert hem uiteindelijk naar Sint-Petersburg. Daar komt de liefde tussen Lou en zijn Russische vriendin ten einde. Berooid blijft hij achter.

Brabantse Helden Het verhaal van Lou Tellegen wordt ook verteld in de serie Brabantse Helden. Historicus Patrick Timmermans van Erfgoed Brabant dook voor deze serie in het leven van Brabanders die internationaal geroemd en geprezen werden, maar in eigen dorp of stad nauwelijks bekend zijn. De hele serie is te zien op Brabant+. Patrick Timmermans is ook te zien in de serie Kluizen van Brabant. Daarin onderzoekt hij bijzondere erfgoedobjecten die zijn opgeslagen in musea, archieven en in andere depots.

Na vele omzwervingen door Europa belandt Tellegen in Parijs. Daar verandert alles. De knappe Brabander komt terecht in artistieke kringen en ontmoet de beroemdste toneelactrice van dat moment: de 37 jaar oudere Sarah Bernhardt. Zij valt voor zijn charisma en maakt hem haar vaste tegenspeler. Samen vormt het liefdeskoppel een sensationeel duo op het toneel en later ook op het witte doek. Hun film Queen Elizabeth uit 1912 slaat internationaal aan en opent voor Tellegen de deuren naar Amerika.

In New York en later in Hollywood groeit hij uit tot een ster van wereldformaat. Vrouwen lopen met hem weg. Producenten staan in de rij. En Tellegen wordt een van de grootste namen van de stomme film, films waarin niet gesproken wordt.



In de video zie je een fragment van de film 'Queen Elizabeth' met Sarah Bernhardt en Lou Tellegen.

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