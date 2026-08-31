Een eeuw geleden kende de hele filmwereld Lou, nu is hij vrijwel vergeten
Een eeuw geleden was zijn naam wereldwijd bekend. Lou Tellegen uit Sint-Oedenrode speelde met de grootste sterren van het witte doek, veroverde Hollywood en liet vrouwen massaal in katzwijm vallen. De acteur hoorde bij de absolute top van de internationale filmwereld. Maar de roem bleek vergankelijk: uiteindelijk verloor hij vrijwel alles wat hij had opgebouwd.
Lou Tellegen wordt in 1883 geboren in Sint-Oedenrode als buitenechtelijk kind van een voormalig legerofficier en diens geliefde. Al vroeg blijkt dat hij niet gemaakt is voor een rustig bestaan in het dorp op het Brabantse platteland. Het avontuur lonkt.
Volgens zijn eigen memoires slaat hij als tiener op de vlucht met de paar jaar oudere Russische minnares van zijn vader, met wie hij uiteindelijk zelf een relatie krijgt. De reis voert hem uiteindelijk naar Sint-Petersburg. Daar komt de liefde tussen Lou en zijn Russische vriendin ten einde. Berooid blijft hij achter.
Brabantse Helden
Het verhaal van Lou Tellegen wordt ook verteld in de serie Brabantse Helden. Historicus Patrick Timmermans van Erfgoed Brabant dook voor deze serie in het leven van Brabanders die internationaal geroemd en geprezen werden, maar in eigen dorp of stad nauwelijks bekend zijn. De hele serie is te zien op Brabant+.
Patrick Timmermans is ook te zien in de serie Kluizen van Brabant. Daarin onderzoekt hij bijzondere erfgoedobjecten die zijn opgeslagen in musea, archieven en in andere depots.
Na vele omzwervingen door Europa belandt Tellegen in Parijs. Daar verandert alles. De knappe Brabander komt terecht in artistieke kringen en ontmoet de beroemdste toneelactrice van dat moment: de 37 jaar oudere Sarah Bernhardt. Zij valt voor zijn charisma en maakt hem haar vaste tegenspeler.
Samen vormt het liefdeskoppel een sensationeel duo op het toneel en later ook op het witte doek. Hun film Queen Elizabeth uit 1912 slaat internationaal aan en opent voor Tellegen de deuren naar Amerika.
In New York en later in Hollywood groeit hij uit tot een ster van wereldformaat. Vrouwen lopen met hem weg. Producenten staan in de rij. En Tellegen wordt een van de grootste namen van de stomme film, films waarin niet gesproken wordt.
In de video zie je een fragment van de film 'Queen Elizabeth' met Sarah Bernhardt en Lou Tellegen.
Nadat zijn relatie met Bernhardt op de klippen loopt, vindt Tellegen opnieuw de liefde. Nu bij operaster Geraldine Farrar. Hun huwelijk maakt hem nóg beroemder. Het stel is hét glamourkoppel van de jaren tien en twintig van de vorige eeuw, vergelijkbaar met de celebritykoppels van nu. Een soort Beyoncé en Jay-Z avant la lettre.
Maar achter de schermen brokkelt alles langzaam maar zeker af. Naar verluidt heeft Tellegen er grote moeite mee dat zijn vrouw vaker close-up gefilmd wordt dan hij. Het huwelijk strandt en er volgen nieuwe liefdes en nieuwe huwelijken. Met actrice Nina Romano krijgt de 'Rooise Casanova' een zoon. En samen laten zij een luxe villa, Villa Romano, bouwen in de heuvels van Hollywood.
Komst van de geluidsfilm
Dan verandert de filmwereld. De stomme film maakt plaats voor de geluidsfilm. Plotseling zijn uiterlijk en uitstraling alleen niet meer voldoende. Acteurs moeten ook goed en vooral Amerikaans klinken. Veel sterren van de oude generatie verdwijnen van het toneel, onder wie Tellegen. Rollen blijven uit, inkomsten verdampen en zijn fortuin smelt weg.
Tellegen raakt vrijwel alles kwijt. Hij moet zijn villa verkopen en gaat wonen bij een van zijn vrouwelijke fans. Iedere dag mag hij één uur op de trap voor de villa zitten, mijmerend uitkijkend over de stad. Zijn laatste hoop op succes, een boek over zijn leven (met de titel Women have been kind), wordt een flop.
Tragisch leven
Op 29 oktober 1934 komt er een dramatisch einde aan zijn bewogen leven. Lou Tellegen spreidt alle lovende recensies die hij in zijn carrière mocht ontvangen uit over de vloer van zijn huis en steekt zichzelf meermaals met een gouden schaar in de borst. Hij overlijdt op 50-jarige leeftijd.
Dichter en schrijver Toon Tellegen is een nazaat van de Hollywood-ster. Hij schreef ooit dat geen Tellegen een spannender leven had dan Lou, "maar ook niet zo'n tragisch leven".