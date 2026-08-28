Roefs wordt beloond, nieuw contract voor Heeswijkse doelman bij Sunderland

Doelman Robin Roefs blijft langer verbonden aan Sunderland. De 23-jarige Oranje-international uit Heeswijk tekende een nieuw contract tot de zomer van 2031 bij de club uit de Premier League.

Roefs verruilde vorig jaar NEC voor Sunderland. In zijn eerste seizoen in het Stadium of Light hield hij 10 keer de nul in 35 competitieduels. Hij maakte in juni zijn debuut voor Oranje in de oefenwedstrijd tegen Algerije. Op het afgelopen WK was hij reservekeeper achter eerste keus Bart Verbruggen.

"Sunderland voelt als thuis sinds het moment dat ik hier aankwam", zegt Roefs op de clubsite. "Het afgelopen seizoen was geweldig, met een zevende plaats en kwalificatie voor Europees voetbal, maar we hebben allemaal het gevoel dat er nog veel meer in deze spelersgroep zit."