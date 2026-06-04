Nieuwe mijlpaal voor Robin Roefs, Heeswijkse doelman debuteert in Oranje

Dankzij de nederlaag (0-1) tegen Algerije overheerste bij veel Oranje-spelers woensdagavond het chagrijn. Niet bij Robin Roefs. De doelman uit Heeswijk viel in de rust in en maakte zo zijn debuut in het Nederlands elftal.

Vorig jaar zomer maakte Roefs, die begon met voetballen bij het plaatselijke vv Heeswijk en werd opgeleid door NEC, een transfer naar de Premier League. Bij Sunderland veroverde de 1 meter 93 lange keeper direct een basisplaats en wist hij ook nog eens te overtuigen.

Dat Roefs na woensdagavond een interland achter zijn naam heeft staan is het volgende hoofdstuk uit het jongensboek van de 23-jarige Heeswijkenaar en een bekroning van een ongelofelijk jaar.

Opmars bij Sunderland

Hij keepte 35 duels, hield 10 keer de nul en plaatste zich met Sunderland voor de Europa League. De opmars van Roefs bleef ook niet onopgemerkt bij bondscoach Ronald Koeman. Hij nam de Heeswijkenaar vanaf augustus op in zijn selectie voor kwalificatiewedstrijden, maar tot een debuut kwam het nog niet.

Eind mei werd bekend dat Roefs bij de definitieve selectie zat van Oranje voor het WK in Amerika, Canada en Mexico. Woensdagavond kreeg hij van bondscoach Koeman eindelijk de kans om zich te laten zien. Eerste keus Bart Verbruggen begon aan het duel met Algerije, maar in de rust maakte de Bredanaar plaats voor Roefs.

"Maar dat wil niet zeggen dat hij de tweede doelman is", zei Koeman na de wedstrijd, die ook keeper Mark Flekken heeft opgenomen in zijn WK-selectie. "We wilden Roefs gewoon laten debuteren."

VV Heeswijk niet vergeten

Dat Roefs zijn afkomst niet is vergeten, blijkt ook uit het feit dat hij in in november nog een cheque van 25.000 euro doneerde (samen met NEC) aan zijn oude amateurclub. "Voor mij de club waar het allemaal begonnen is", zei hij toen.

Roefs is niet de eerste oud-speler van vv Heeswijk die zich international mag noemen. In 2005 ging Theo Lucius, huidig assistent-trainer van PSV, de doelman voor.