Selectie Nederlands Elftal: deze Brabanders gaan mee naar het WK

Cody Gakpo, Bart Verbruggen en aanvoerder Virgil van Dijk zijn door bondscoach Ronald Koeman opgenomen in de selectie van Oranje voor het WK in Amerika, Canada en Mexico. Ook reserve-doelman Robin Roefs is geselecteerd. Voor de keeper uit Heeswijk wordt het zijn eerste eindtoernooi met Oranje.

Met een kek filmpje op sociale media maakt bondscoach Ronald Koeman zijn selectie met 26 spelers voor het komende WK bekend. Dat aanvoerder Virgil van Dijk en doelman Bart Verbruggen (beide uit Breda) hun koffers mogen pakken is niet zo verwonderlijk.

Net zo min als de uitverkiezing van Cody Gakpo. De Eindhovenaar kende een moeizaam seizoen bij zijn club Liverpool, maar onder Ronald Koeman is de aanvaller onomstreden in Oranje. Topjaar Roefs

Voor doelman Robin Roefs wordt het de eerste keer dat hij meegaat naar een eindtoernooi met Oranje. De Heeswijkenaar wacht nog op zijn debuut in het Nederlands elftal, maar behoort sinds zijn overstap vorig jaar zomer naar Sunderland tot de vaste kern van Oranje-keepers.

Robin Roefs in actie als jeugdinternational (foto: Andre Weening/Orange Pictures).

Veerman niet, Til wél

Landskampioen PSV is met één speler vertegenwoordigd in Oranje. Dat dit niet Joey Veerman is, is inmiddels wel bekend. De Volendammer is uit de gratie geraakt bij Koeman. Guus Til is wél geselecteerd. De multifunctionele speler draaide een topseizoen bij PSV (14 doelpunten en 4 assists) en ziet dat bekroond worden met een uitverkiezing voor Oranje. Til speelde zijn laatste interland in oktober 2024, tegen Hongarije. Voor het Nederlands elftal begint het WK op 14 juni, met een wedstrijd tegen Japan. Daarna volgen duels met Zweden (20 juni) en Tunesië (26 juni).

Selectie Nederlands Elftal: Nathan Aké, Manchester City

Brian Brobbey, Sunderland

Memphis Depay, Corinthians

Virgil van Dijk, Liverpool

Denzel Dumfries, Internazionale

Mark Flekken, Bayer 04 Leverkusen

Cody Gakpo, Liverpool

Ryan Gravenberch, Liverpool

Jorrel Hato, Chelsea

Jan Paul van Hecke, Brighton & Hove Albion

Frenkie de Jong, FC Barcelona

Justin Kluivert, Bournemouth

Teun Koopmeiners, Juventus

Noa Lang, Galatasaray

Donyell Malen, AS Roma

Tijjani Reijnders, Manchester City

Robin Roefs, Sunderland

Marten de Roon, Atalanta

Crysencio Summerville, West Ham United

Guus Til,PSV

Jurriën Timber, Arsenal

Quinten Timber, Olympique Marseille

Micky van de Ven, Tottenham Hotspur

Bart Verbruggen, Brighton & Hove Albion

Wout Weghorst, Ajax

Mats Wieffer, Brighton & Hove Albion