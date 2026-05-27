Selectie Nederlands Elftal: deze Brabanders gaan mee naar het WK
Cody Gakpo, Bart Verbruggen en aanvoerder Virgil van Dijk zijn door bondscoach Ronald Koeman opgenomen in de selectie van Oranje voor het WK in Amerika, Canada en Mexico. Ook reserve-doelman Robin Roefs is geselecteerd. Voor de keeper uit Heeswijk wordt het zijn eerste eindtoernooi met Oranje.
Met een kek filmpje op sociale media maakt bondscoach Ronald Koeman zijn selectie met 26 spelers voor het komende WK bekend. Dat aanvoerder Virgil van Dijk en doelman Bart Verbruggen (beide uit Breda) hun koffers mogen pakken is niet zo verwonderlijk.
Net zo min als de uitverkiezing van Cody Gakpo. De Eindhovenaar kende een moeizaam seizoen bij zijn club Liverpool, maar onder Ronald Koeman is de aanvaller onomstreden in Oranje.
Topjaar Roefs
Voor doelman Robin Roefs wordt het de eerste keer dat hij meegaat naar een eindtoernooi met Oranje. De Heeswijkenaar wacht nog op zijn debuut in het Nederlands elftal, maar behoort sinds zijn overstap vorig jaar zomer naar Sunderland tot de vaste kern van Oranje-keepers.
Veerman niet, Til wél
Landskampioen PSV is met één speler vertegenwoordigd in Oranje. Dat dit niet Joey Veerman is, is inmiddels wel bekend. De Volendammer is uit de gratie geraakt bij Koeman. Guus Til is wél geselecteerd. De multifunctionele speler draaide een topseizoen bij PSV (14 doelpunten en 4 assists) en ziet dat bekroond worden met een uitverkiezing voor Oranje. Til speelde zijn laatste interland in oktober 2024, tegen Hongarije.
Voor het Nederlands elftal begint het WK op 14 juni, met een wedstrijd tegen Japan. Daarna volgen duels met Zweden (20 juni) en Tunesië (26 juni).
Selectie Nederlands Elftal:
Nathan Aké, Manchester City
Brian Brobbey, Sunderland
Memphis Depay, Corinthians
Virgil van Dijk, Liverpool
Denzel Dumfries, Internazionale
Mark Flekken, Bayer 04 Leverkusen
Cody Gakpo, Liverpool
Ryan Gravenberch, Liverpool
Jorrel Hato, Chelsea
Jan Paul van Hecke, Brighton & Hove Albion
Frenkie de Jong, FC Barcelona
Justin Kluivert, Bournemouth
Teun Koopmeiners, Juventus
Noa Lang, Galatasaray
Donyell Malen, AS Roma
Tijjani Reijnders, Manchester City
Robin Roefs, Sunderland
Marten de Roon, Atalanta
Crysencio Summerville, West Ham United
Guus Til,PSV
Jurriën Timber, Arsenal
Quinten Timber, Olympique Marseille
Micky van de Ven, Tottenham Hotspur
Bart Verbruggen, Brighton & Hove Albion
Wout Weghorst, Ajax
Mats Wieffer, Brighton & Hove Albion