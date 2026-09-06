'Jullie mogen stoppen': zo bepaalt de jury de winnaar van het bloemencorso
Al maandenlang werken Zundertenaren zich in het zweet om de mooiste wagens te laten zien tijdens het Bloemencorso. Voor een van die wagens zullen zondagmiddag de legendarische woorden ‘Jullie mogen stoppen’ klinken. Hoe bepaalt de jury eigenlijk welk buurtschap wint?
De jury bestaat uit zeven experts en juryvoorzitter Paul de Beer (47). “Ik ben verantwoordelijk voor dat het proces goed verloopt, dat we tot een uitslag komen en voor het uitgebreide eindrapport”, vertelt Paul. Hij oordeelt zelf niet mee over de winnaar. Dat laat hij aan de experts over.
Die experts hebben allemaal hun eigen specialisme. “We hebben dit jaar bijvoorbeeld een theatermaker, een expert in bloemsierkunst, een beeldend kunstenaar en een decorontwerper. Zo vormen alle juryleden een oordeel vanuit hun eigen expertise. De een kijkt vooral naar de totaalbeleving van een wagen, de ander meer naar details.”
Om partijdigheid te voorkomen, mogen juryleden niet in Zundert wonen en nooit betrokken zijn geweest bij de bouw van een corsowagen.
Eerste indruk
Corsozondag begint voor de jury met een korte opfrissing van het protocol. Vervolgens gaan de juryleden naar het veilingterrein. De buurtschappen komen daar in verschillende tijdvakken met hun wagen aan en laten dan alvast een keer zien wat ze hebben voorbereid. Sommige buurtschappen doen bijvoorbeeld een act op de wagen.
“Zo krijgen wij al een eerste totaaloverzicht”, vertelt Paul. “De juryleden krijgen dan ook de kans om heel dicht langs de wagens te lopen, zodat ze de details goed kunnen zien.” Hierna delen de juryleden hun bevindingen met elkaar tijdens de lunch. “We bespreken wat we hebben gezien, wat ons is opgevallen en waar we ’s middags extra op willen letten.”
Optocht en punten geven
Na de lunch is het tijd voor het echte werk: de optocht. De jury gaat tussen het publiek op de tribune zitten. “Daar kijken we naar de totale presentatie. We zien echt wat de wagens met het publiek doen en wat voor impact ze maken.”
Zodra de laatste wagen voorbij is, gaan de leden snel naar de juryruimte. Ze hebben ongeveer anderhalf uur om samen tot het eindoordeel te komen. Elk jurylid mag elke wagen maximaal honderd punten geven. Ze beoordelen de wagens op vormgeving, kleurgebruik, theatraliteit, materiaalgebruik en originaliteit.
Als de juryleden de wagens individueel hebben beoordeeld, worden de punten bij elkaar opgeteld en ontstaat de conceptuitslag. Door de verschillende expertises kan het zo zijn dat die scores ver uit elkaar liggen. "Na deze eerste jurering voeren we een verdiepend gesprek en werken we naar de definitieve uitslag toe", legt Paul uit.
‘Jullie mogen stoppen’
Zodra de jury terug is, trekken de wagens voor een tweede keer door de Zundertse straten. Tijdens die ronde wordt omgeroepen wie welke plaats heeft behaald bij de vakjury en de publieksjury.
De vakjury mag sinds een paar jaar ook drie pluimen uitdelen. “Dat zijn bijzondere vermeldingen die gaan over specifieke elementen. Die kunnen we bijvoorbeeld geven als een ontwerp ongelooflijk origineel is of als de bloemen mooi zijn toegepast.”
Tegen de buurtschap die de eerste plaats heeft behaald worden de beroemde woorden: ‘Jullie mogen stoppen’ geroepen. “Dan barst er een feest los en is er ontlading. De 'Jubel van Zundert' is een fantastisch schouwspel om te zien.”
Benieuwd hoe dat eruit ziet? Zie hieronder hoe dat moment vorig jaar was:
Het Bloemencorso Zundert is zondag 6 september live te zien op Omroep Brabant televisie en op Brabant+.
Hier lees je alle verhalen over het Bloemencorso Zundert.