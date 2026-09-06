'Jullie mogen stoppen': zo bepaalt de jury de winnaar van het bloemencorso

Al maandenlang werken Zundertenaren zich in het zweet om de mooiste wagens te laten zien tijdens het Bloemencorso. Voor een van die wagens zullen zondagmiddag de legendarische woorden ‘Jullie mogen stoppen’ klinken. Hoe bepaalt de jury eigenlijk welk buurtschap wint?

De jury bestaat uit zeven experts en juryvoorzitter Paul de Beer (47). “Ik ben verantwoordelijk voor dat het proces goed verloopt, dat we tot een uitslag komen en voor het uitgebreide eindrapport”, vertelt Paul. Hij oordeelt zelf niet mee over de winnaar. Dat laat hij aan de experts over.

Die experts hebben allemaal hun eigen specialisme. “We hebben dit jaar bijvoorbeeld een theatermaker, een expert in bloemsierkunst, een beeldend kunstenaar en een decorontwerper. Zo vormen alle juryleden een oordeel vanuit hun eigen expertise. De een kijkt vooral naar de totaalbeleving van een wagen, de ander meer naar details.”

Om partijdigheid te voorkomen, mogen juryleden niet in Zundert wonen en nooit betrokken zijn geweest bij de bouw van een corsowagen.

Eerste indruk

Corsozondag begint voor de jury met een korte opfrissing van het protocol. Vervolgens gaan de juryleden naar het veilingterrein. De buurtschappen komen daar in verschillende tijdvakken met hun wagen aan en laten dan alvast een keer zien wat ze hebben voorbereid. Sommige buurtschappen doen bijvoorbeeld een act op de wagen.

“Zo krijgen wij al een eerste totaaloverzicht”, vertelt Paul. “De juryleden krijgen dan ook de kans om heel dicht langs de wagens te lopen, zodat ze de details goed kunnen zien.” Hierna delen de juryleden hun bevindingen met elkaar tijdens de lunch. “We bespreken wat we hebben gezien, wat ons is opgevallen en waar we ’s middags extra op willen letten.”