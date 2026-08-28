Kotsende studenten op introkamp Bredase hogeschool: 'Het lag echt overal'

"Overal kots, overal kots." Zo omschrijft Janne van het entertainmentteam vrijdag de laatste nacht van het introductiekamp van Breda University of Applied Sciences (BUas) in het Belgische Poppel. Minstens 175 studenten en begeleiders werden daar ziek. Drie studenten moesten met een ambulance naar het ziekenhuis.

Op camping Tulderheyde waren zo'n 950 studenten en begeleiders voor het introductiekamp. Onder hen ongeveer 800 eerstejaars, de zogenoemde 'hopjes'. In de loop van donderdagavond ging het mis. "Het begon mondjesmaat", vertelt een docent. "Een beetje buikpijn, niet lekker voelen. Bij de eerste tien of twintig studenten denk je nog: ze zijn moe of hebben iets verkeerds gegeten. Maar het werden er steeds meer. Toen zijn we gaan opschalen." Volgens Cas, die zelf nergens last van had, waren veel studenten erg misselijk. "Ik heb nog lekker gefeest, maar je merkte dat een hele hoop mensen ziek waren." Wat hij om zich heen zag, was weinig smakelijk. "Ik zal maar niet in detail gaan, maar het zag er niet fris uit."

Overal kots

Ook Emma, die als begeleider bij het kamp was, zag de situatie snel verslechteren. "Er werd overal gekotst." Ze vindt het vooral vervelend voor de eerstejaars. "Die willen gewoon een leuke week hebben en dan is dit geen leuke afsluiter. Heel veel van de crew is ook ziek geworden, dus het kon gewoon niet verder."

Janne en Emma zagen overal mensen kotsen (foto: Ruud Ritzen).