Maandag gewoon lessen op BUas na 'kleine ramp' op introkamp

Op het introductiekamp van Breda University of Applied Sciences (BUas) met de toepasselijke naam Unexpected Journey werden donderdagnacht meer dan 175 mensen zwaar ziek. Het kamp werd midden in de nacht afgebroken. "Het is een kleine ramp", zegt Jan Willem Besselaar, die als directeur van de hogeschool verantwoordelijk is voor het studentenwelzijn.

Besselaar is met een groot team van de BUas de hele dag bezig geweest om de studenten weer thuis te krijgen. "Het is een kleine ramp, dat wil je niet op een introductiekamp wat het mooie begin van je studie moet zijn." Docenten die op het kamp aanwezig waren, hebben de hele nacht doorgewerkt om alle bezoekers veilig thuis te krijgen. Poppel

De introductieweek met de naam Unexpected Journey begon voor 800 nieuwe studenten maandag met een kennismaking met de binnenstad van Breda. "Het is heel onverwacht, het maakt de naam waar maar op een heel vervelende manier", zegt Besselaar over de titel van de introductieweek. Vanaf dinsdag bivakkeerden de eerstejaars met 150 begeleiders op de tot festivalterrein omgebouwde camping Tulderheyde in Poppel. De introweek zou vrijdagochtend afgesloten worden met een eindshow in de festivaltent, maar werd midden in de nacht al grotendeels ontruimd. Om vier uur in de ochtend werden de eerste zieke studenten opgehaald door gealarmeerde ouders. De laatste studenten verlieten vrijdag rond de middag de camping.