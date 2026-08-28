Maandag gewoon lessen op BUas na 'kleine ramp' op introkamp
Op het introductiekamp van Breda University of Applied Sciences (BUas) met de toepasselijke naam Unexpected Journey werden donderdagnacht meer dan 175 mensen zwaar ziek. Het kamp werd midden in de nacht afgebroken. "Het is een kleine ramp", zegt Jan Willem Besselaar, die als directeur van de hogeschool verantwoordelijk is voor het studentenwelzijn.
Besselaar is met een groot team van de BUas de hele dag bezig geweest om de studenten weer thuis te krijgen. "Het is een kleine ramp, dat wil je niet op een introductiekamp wat het mooie begin van je studie moet zijn." Docenten die op het kamp aanwezig waren, hebben de hele nacht doorgewerkt om alle bezoekers veilig thuis te krijgen.
Poppel
De introductieweek met de naam Unexpected Journey begon voor 800 nieuwe studenten maandag met een kennismaking met de binnenstad van Breda. "Het is heel onverwacht, het maakt de naam waar maar op een heel vervelende manier", zegt Besselaar over de titel van de introductieweek.
Vanaf dinsdag bivakkeerden de eerstejaars met 150 begeleiders op de tot festivalterrein omgebouwde camping Tulderheyde in Poppel. De introweek zou vrijdagochtend afgesloten worden met een eindshow in de festivaltent, maar werd midden in de nacht al grotendeels ontruimd. Om vier uur in de ochtend werden de eerste zieke studenten opgehaald door gealarmeerde ouders. De laatste studenten verlieten vrijdag rond de middag de camping.
Oorzaak nog onbekend
De oorzaak van de massale ziekte is nog onbekend. "De verschijnselen lijken op voedselvergiftiging, maar daar doet de GGD nog onderzoek naar." Veel studenten moesten braken en hadden last van diarree. De Belgische autoriteiten doen ook onderzoek naar de oorzaak van de massale ziekte. De eerste resultaten worden pas op z'n vroegst volgende week verwacht.
In België zijn deze week al zeker 300 mensen ziek geworden na het eten van eieren die met salmonella waren besmet. De eieren komen van een grote kippenboerderij in Geel, zo'n 40 kilometer verwijderd van de camping in Poppel. Of er een verband is tussen beide zaken is niet duidelijk. Het eten op het kamp werd door acht verschillende Nederlandse cateraars verzorgd.
Bussen en nazorg
BUas regelde vrijdag bussen voor studenten die niet opgehaald konden worden. De studenten zijn teruggebracht naar de campus in Breda. Een aantal zieke studenten is daar door medewerkers van de hogeschool naar de huisartsenpost gebracht ter controle.
Met de drie mensen die met uitdrogingsverschijnselen naar het ziekenhuis in Turnhout, zijn gebracht, gaat het naar omstandigheden goed.
Zowel vrijdag als zaterdag worden alle studenten gebeld door de hogeschool om te checken of ze nog klachten hebben. Volgens Besselaar heeft de massale ziekte geen gevolgen voor het lesrooster. Maandag starten de lessen op de BUas: "We beginnen het nieuwe jaar maandag met goede moed."