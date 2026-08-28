NVWA tikt zorginstelling op de vingers na uitwerpselen van ratten in keuken

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft zorginstelling Vitalis een waarschuwing gegeven vanwege de slechte hygiëne in de keuken van appartementencomplex Kronehoef in Eindhoven. Tijdens een inspectie werden daar uitwerpselen van ratten gevonden. Bewoners worden al weken geteisterd door de knaagdieren.

Inspecteurs van de NVWA gingen langs na meerdere meldingen. De ratten poepen en plassen alles onder en knagen aan spullen. Een 82-jarige vrouw werd zelfs door een rat in haar vinger gebeten . In haar appartement werden al zo'n drie weken geleden rattenkeutels gevonden.

"Wij houden alleen toezicht op plaatsen waar voedsel wordt bewaard en bereid, dus de keukens", zegt een woordvoerder van de NVWA vrijdag. "Daar lagen uitwerpselen op een paar moeilijk bereikbare plekken."

Bestrijding

De NVWA laat ook weten dat er professionele bestrijding is ingeschakeld. Dat werd al eerder gedaan, waarbij vallen werden geplaatst. Dat schrok de beesten niet af.

De appartementen van het woonzorgcomplex voor ouderen zijn eigendom van woningbouwvereniging Wooninc. Vitalis verleent zorg in een deel van het complex.