Naakte vrouw rijdt door hek Eindhoven Airport: luchthaven doet onderzoek

Eindhoven Airport gaat bekijken of er iets moet gebeuren aan het hekwerk rondom het vliegveld, nadat een vrouw donderdag met haar auto door een hek bij parkeerplaats P5 reed. Ze kwam tot stilstand bij geparkeerde vliegtuigen.

Het vliegveld grenst aan de militaire luchthaven en gebruikt de start- en landingsbaan van defensie. Een woordvoerder kon vrijdag niet ingaan op vragen over de beveiliging rondom het vliegveld.

Volgens een woordvoerder van Eindhoven Airport wordt er na een voorval als dit altijd bekeken of de bestaande protocollen nog voldoen aan de geldende eisen. "We evalueren en kijken dan waar we waar nodig kunnen verbeteren." Dat heeft volgens hem tijd nodig.

'Veiligheid hoogste prioriteit'

De Koninklijke Marechaussee, die onder meer verantwoordelijk is voor de handhaving op het vliegveld, laat vrijdag weten dat de situatie donderdag snel onder controle was. "Het heeft geen effect op het vliegverkeer gehad, er was geen gevaar voor de start- en landingsbaan", zegt een woordvoerder.

Hij benadrukt dat dit soort dingen niet horen te gebeuren. "Een luchthaven is beveiligd volgens strenge nationale- en internationale normen. Veiligheid heeft de allerhoogste prioriteit."