Ahmed baalt van afval rond zijn pakketpunt: dozen belanden buiten

Wat doe jij met een lege doos nadat je een pakketje hebt uitgepakt? Bij het oud papier, waarschijnlijk. Bezoekers van het pakketpunt van Ahmed Rafiki in Eindhoven laten hun verpakkingen echter geregeld achter rond zijn zaak, in de bosjes of op de stoep. En daar wordt de ondernemer behoorlijk moedeloos van. "Het kost energie en tijd."

De dozen, plastic omhulsels, papieren etiketten en andere verpakkingen liggen opgestapeld op het terrein van Ahmeds pakketpunt in Gestel, in de voormalige benedenverdieping van het oude Belastingkantoor. Hij tilt een doos op en haalt er een schoenendoos uit. De schoenen zijn verdwenen, net als het verzendlabel. Alleen de lege verpakking is achtergebleven. "Deze komt van gisteren", zegt Ahmed tegen Studio040. Volgens hem verwijderen mensen het label voordat ze de doos weggooien, zodat die niet meer naar hen te herleiden is. "Mensen hebben er schijt aan."



Ahmed heeft de afgelopen weken dozen en verpakkingen verzameld en bewust bewaard. Niet omdat hij ze nodig heeft, maar om te laten zien hoeveel afval er volgens hem rond zijn pakketpunt wordt achtergelaten. "Dit is de buit van gisteren", zegt hij, wijzend naar de verzameling met tientallen stukken afval. "En dan is dit nog lang niet alles." Pakketpunt of afvalpunt?

Ahmed runt een drukbezocht pakketpunt dat klanten uit heel Eindhoven en omliggende plaatsen trekt. Zijn vorige locatie, midden in een woonwijk, moest hij volgens eigen zeggen na klachten over zwerfafval verlaten.

Sinds 15 juli zit hij in het oude Belastingkantoor, maar ook daar ontstaan problemen. In zijn contract met woningcorporatie Trudo staat dat hij moet vertrekken als er zwerfafval rond het terrein ligt. In korte tijd ontving Ahmed naar eigen zeggen al zeventien klachten van omwonenden. Tweede baan

Het opruimen van het afval is voor Ahmed inmiddels bijna een tweede baan geworden. Hij loopt regelmatig over het terrein om dozen, plastic en verpakkingen op te rapen. Soms doet hij dat aan het einde van de avond, wanneer zijn werkdag er eigenlijk al op zit. "Ik wil niet constant om 20:00 uur 's avonds nog zwerfafval opruimen, of eerder daarvoor naar mijn werk moeten. Dat kost energie en tijd." Geen vetpot

Een grote afvalcontainer neerzetten is voor hem geen eenvoudige oplossing. "Ik ben een kleine ondernemer en kan geen container betalen om het afval af te voeren. Mensen denken dat ik veel verdien met het afhaalpunt, maar ik verdien zes euro per dertig pakketjes die over de toonbank zijn gegaan."



'Hier schrikt een mens van'

Hij heeft al verschillende pogingen gedaan om klanten op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Zo heeft hij flyers opgehangen en mensen aangesproken, maar toch blijft het afval komen. Ahmed kijkt nog eens naar de verzameling dozen en verpakkingen die hij de afgelopen weken heeft achtergehouden. "Als ik je laat zien wat ik de afgelopen vijf, zes weken heb opgeruimd rondom het terrein, dan schrikt een mens daarvan."