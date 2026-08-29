LIVE 112-nieuws | Agenten vangen slang in Roosendaal | Politie doet onderzoek bij benzinestation in Breda

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05:45 Agenten vangen slang in Roosendaal Agenten hebben vrijdagavond een slang gevangen in Oudenbosch. Het bruingevlekte dier was waarschijnlijk uit een terrarium in de buurt ontsnapt en had zich om de tuinslang gekruld. Lees verder