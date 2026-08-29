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112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Agenten vangen slang in Roosendaal | Politie doet onderzoek bij benzinestation in Breda

Vandaag om 05:45

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

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Redactie

Liveblog

05:45

Agenten vangen slang in Roosendaal

Agenten hebben vrijdagavond een slang gevangen in Oudenbosch. Het bruingevlekte dier was waarschijnlijk uit een terrarium in de buurt ontsnapt en had zich om de tuinslang gekruld.   

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05:34

Politie doet onderzoek bij benzinestation in Breda

De politie heeft vrijdagavond onderzoek gedaan in de buurt van het OK-benzinestation aan de Graaf Hendrik III-laan in Breda. Daar zou rond halftien mogelijk iemand beroofd zijn.  

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