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LIVE 112-nieuws | Agenten vangen slang in Roosendaal | Politie doet onderzoek bij benzinestation in Breda
Vandaag om 05:45
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Liveblog
05:45
Agenten vangen slang in Roosendaal
Agenten hebben vrijdagavond een slang gevangen in Oudenbosch. Het bruingevlekte dier was waarschijnlijk uit een terrarium in de buurt ontsnapt en had zich om de tuinslang gekruld.
05:34
Politie doet onderzoek bij benzinestation in Breda
De politie heeft vrijdagavond onderzoek gedaan in de buurt van het OK-benzinestation aan de Graaf Hendrik III-laan in Breda. Daar zou rond halftien mogelijk iemand beroofd zijn.
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