Man die vluchtte voor politie en auto's ramde, had geen geldig rijbewijs

De automobilist die vrijdagavond twee auto's ramde op de kruising van de Ringbaan Zuid met de Wethouder Baggermanlaan in Tilburg had helemaal niet mogen rijden. Zijn rijbewijs was eerder ongeldig verklaard. Dat maakte de politie zaterdagochtend bekend. De politie vermoedt bovendien dat de 39-jarige Tilburger onder invloed was van drugs.

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De automobilist wilde een politiecontrole ontlopen bij het Koning Willem II-stadion, waarna agenten de achtervolging inzetten. Daarna botste de man tegen twee auto's die voor een rood verkeerslicht stonden te wachten. De ravage was groot.

Bij de botsing raakte nog een derde auto beschadigd. Alle inzittenden kwamen met de schrik vrij. De man verzette zich hevig tegen zijn arrestatie. Hij is naar een ziekenhuis gebracht voor behandeling. Verkeerscontrole

Bij de verkeerscontrole bij het Koning Willem II-stadion werden negen bestuurders betrapt op rijden onder invloed van drugs. Sommigen van hen kregen een tijdelijk rijverbod opgelegd, anderen een proces-verbaal.

Flinke schade door het ongeluk (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).

