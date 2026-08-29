Goud en brons voor Brabant op WK roeien in Amsterdam

Twee keer prijs op het WK roeien in Amsterdamse Bos. Margot Leeuwenburgh uit Breda pakte zaterdagmiddag goud, terwijl Nika Vos uit Waalwijk naar het brons roeide.

Leeuwenburgh prolongeerde samen met haar teamgenoten de wereldtitel in de dubbelvier op dit onderdeel in een tijd van 6.08,18. De Britse ploeg eindigde als tweede in 6.09,78, vlak voor Verenigde Staten in 6.10,33.

De roeisters kwamen op de Bosbaan in het Amsterdamse Bos onder luid gejuich van een enthousiast publiek over de finish.

Brons voor vier-zonder

Eerder op de dag roeide de Brabantse Nika Vos al naar het brons toe. Dat deze samen met haar teamgenoten in de vier-zonder. De roeisters gingen snel van start, maar hadden vervolgens geen antwoord op een versnelling van de Amerikaanse en Australische ploeg.

Het Amerikaanse team won goud en vestigde een wereldrecord (6.09,87). Australië kwam als tweede over de finish (6.12,40), vlak voor Nederland (6.13,74).

"Ik ben vooral trots", zei Vos bij de NOS. "We startten agressief en roeiden uiteindelijk de tijd die we in trainingen ook vaak benaderden. We hebben heel veel geoefend op deze baan. Maar wat Amerika liet zien, dat was te veel voor ons."