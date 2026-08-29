Wesley heeft een zonnebloem van ruim vier meter die storm overleefde

Het begon met slechts een klein zaadje, maar nu staat er een levensgrote zonnebloem van ruim vier meter in de tuin van Wesley Triest uit Udenhout. De gigantische bloem heeft zelfs het stormachtige weer van afgelopen dagen overleefd. "Hij ging alle kanten op."

Het begon voor Wesley en zijn kinderen zo'n twee maanden terug in een tuincentrum. Daar gingen ze naartoe voor zaadjes voor tomaten en pepers. Daar kregen ze gratis een extraatje mee naar huis, een zakje met zonnebloemzaadjes.

Dat de zonnebloem een joekel is, moge duidelijk zijn. Maar de extra grote meetlat van Wesley geeft zaterdag aan hoe groot die precies is: vier meter en twintig centimeter.

Eenmaal thuis gingen de handjes uit de mouwen. "Ik zei tegen de kinderen 'kom, lekker wat zand bij doen", zegt Wesley. Dus de kinderen gingen aan de slag.

Nu is het zaadje uitgegroeid tot een enorme stengel. De bloem steekt hoog boven de schutting uit. Mensen uit de buurt kunnen ook meegenieten van de plant. "Die vinden het ook prachtig."

Slecht weer

Zelfs het slechte weer van vrijdag heeft de zonnebloem overleefd. Al heeft Wesley daar wel een handje bij geholpen: hij heeft de plant met een touw vastgemaakt aan de schutting. "Het stormde zo erg. Hij ging alle kanten op", zegt hij.

Wesley is niet de eerste met met zo'n grote zonnebloem. Zo had Wim Sonnemans in 2021 een bloem van maar liefst 4,81 meter. Hij won toen de wedstrijd van Omroep Brabant Radio voor de langste zonnebloem van dat jaar.