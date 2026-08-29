Freeke en Guusje Moes teleurgesteld en trots na WK-finale: 'Samen genoten'

De verloren WK-finale kwam zaterdag keihard aan bij de Nederlandse dameshockeyploeg. Ook bij de zussen Guusje (21) en Freeke Moes (27) uit Moergestel. Al zal de finale waarin ze allebei speelden voor altijd een herinnering blijven. "Het was superbijzonder om mee te maken."

Freeke Moes is al jaren een vast gezicht in de nationale ploeg. Haar zes jaar jongere zus Guusje maakte een paar maanden voor het WK haar debuut in het 'grote Oranje' en mocht, wat toch wel verrassend was, van de Bossche bondscoach Raoul Ehren mee naar het eindtoernooi.

In de finale tegen Argentinië kwamen beide zussen in actie, maar na afloop overheerste de teleurstelling. De Argentijnen bleken na shoot-outs te sterk voor de topfavoriet. "De regen beschrijft onze stemming", zegt Freeke Moes na afloop. "Met zilver zijn we absoluut niet tevreden. We kwamen voor goud en voor niets minder. Het voelt als een enorme teleurstelling."

Ook Guusje spreekt van een grote klap. "Voor mij was het heel bijzonder om dit WK mee te maken. Ik besef het nog niet helemaal. Het hele toernooi heb ik genoten, ook tijdens de finale. Maar dit resultaat maakt het minder."

In de jeugd speelde de Moes-zussen bij dezelfde clubs (HOCO in Oisterwijk en Oranje Rood in Eindhoven), maar nog nooit speelden ze in hetzelfde team. Tot aan dit jaar toen Guusje de kans kreeg bij het Nederlands team. Het WK was hun eerste gezamenlijke toernooi.