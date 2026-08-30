Fietser (82) overleden na aanrijding in Oss, automobilist nog spoorloos

De 82-jarige fietser die zaterdagavond werd aangereden door een automobilist in Oss is aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt de politie. De politie is nog steeds op zoek naar de bestuurder van de auto, die doorreed na de aanrijding.

De aanrijding vond rond kwart voor acht 's avonds plaats op de Hertog Antonstraat . De 'vermoedelijk jonge bestuurder van een zwarte auto' ging er na de aanrijding vandoor. Later meldde de politie dat de auto die vermoedelijk betrokken was bij de aanrijding uitgebrand en onbeheerd werd aangetroffen in Geffen.

Het voertuig werd gevonden op de kruising van de Wolfdijk, de Molengraaf en de Pastoor van de Kampstraat, vlakbij het terrein van voetbalclub Nooit Gedacht.

De politie is nog steeds op zoek naar de doorrijder en zoekt getuigen.