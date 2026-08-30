LIVE | Brabantsedag gestart, bekijk alle wagens hier

14:51

Thijs van Loenen uit Prinsenbeek is groot fan van de Brabantsedag. "Zij zijn vandaag de hoofdstad van het land", vertelt hij. "Dat zijn wij met carnaval." Volgens hem komt alles samen op de Brabantsedag. "Het is de Brabantse gastvrijheid, creativiteit, saamhorigheid en het enorme theaterspel." Hij heeft er zelfs zijn babymoon van gemaakt met zijn vrouw Emma. "Er is niets romantischer dan een weekend hier doorbrengen met je vrouw."