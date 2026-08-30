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BRABANTSEDAG

LIVE | Brabantsedag gestart, bekijk alle wagens hier

Vandaag om 11:31 • Aangepast vandaag om 15:14
Ge wit ‘t oit noit nie met Dé meesterproef voor bakkers (foto: Lobke Kapteijns).
Ge wit ‘t oit noit nie met Dé meesterproef voor bakkers (foto: Lobke Kapteijns).

De grootste theaterparade van het jaar trekt weer door Heeze. Zestien wagens en honderden acteurs zorgen tijdens de Brabantsedag voor een kleurrijk spektakel in de straten van Heeze. In deze liveblog houden we je de hele dag op de hoogte, de mooiste momenten, het laatste nieuws en de winnaar van de publieksprijs. 

Profielfoto van Florence van der Molen
Geschreven door
Florence van der Molen

Liveblog

15:13

Wagen zes: Bouwerij Skôn met Toonaangevend Kessels

  • Bouwerij Skôn met Toonaangevend Kessels (foto: Lobke Kapteijns).
    Bouwerij Skôn met Toonaangevend Kessels (foto: Lobke Kapteijns).
  • Bouwerij Skôn met Toonaangevend Kessels (foto: Lobke Kapteijns).
  • Bouwerij Skôn met Toonaangevend Kessels (foto: Lobke Kapteijns).
  • Bouwerij Skôn met Toonaangevend Kessels (foto: Lobke Kapteijns).
  • Bouwerij Skôn met Toonaangevend Kessels (foto: Lobke Kapteijns).
15:06

Wagen vijf: Vriendenkring van Gaal met Kid Baltan

  • Vriendenkring van Gaal met Kid Baltan (foto: Lobke Kapteijns).
    Vriendenkring van Gaal met Kid Baltan (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring van Gaal met Kid Baltan (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring van Gaal met Kid Baltan (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring van Gaal met Kid Baltan (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring van Gaal met Kid Baltan (foto: Lobke Kapteijns).
15:02

Wagen vier: Ge wit ‘t oit noit nie met Dé meesterproef voor bakkers

  • Ge wit ‘t oit noit nie met Dé meesterproef voor bakkers (foto: Lobke Kapteijns).
    Ge wit ‘t oit noit nie met Dé meesterproef voor bakkers (foto: Lobke Kapteijns).
  • Ge wit ‘t oit noit nie met Dé meesterproef voor bakkers (foto: Lobke Kapteijns).
  • Ge wit ‘t oit noit nie met Dé meesterproef voor bakkers (foto: Lobke Kapteijns).
  • Ge wit ‘t oit noit nie met Dé meesterproef voor bakkers (foto: Lobke Kapteijns).
  • Ge wit ‘t oit noit nie met Dé meesterproef voor bakkers (foto: Lobke Kapteijns).
  • Ge wit ‘t oit noit nie met Dé meesterproef voor bakkers (foto: Lobke Kapteijns).
  • Ge wit ‘t oit noit nie met Dé meesterproef voor bakkers (foto: Lobke Kapteijns).
14:56

Wagen drie: Vriendenkring Snoeyen met De Bossche Schandhuik

  • Vriendenkring Snoeyen met De Bossche Schandhuik (foto: Lobke Kapteijns).
    Vriendenkring Snoeyen met De Bossche Schandhuik (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring Snoeyen met De Bossche Schandhuik (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring Snoeyen met De Bossche Schandhuik (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring Snoeyen met De Bossche Schandhuik (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring Snoeyen met De Bossche Schandhuik (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring Snoeyen met De Bossche Schandhuik (foto: Lobke Kapteijns).
14:51

Thijs is die-hard fan van de Brabantsedag

Thijs van Loenen uit Prinsenbeek is groot fan van de Brabantsedag. "Zij zijn vandaag de hoofdstad van het land", vertelt hij. "Dat zijn wij met carnaval." Volgens hem komt alles samen op de Brabantsedag. "Het is de Brabantse gastvrijheid, creativiteit, saamhorigheid en het enorme theaterspel." Hij heeft er zelfs zijn babymoon van gemaakt met zijn vrouw Emma. "Er is niets romantischer dan een weekend hier doorbrengen met je vrouw."

Superfijn Thijs van Loenhout (foto: Noël van Hooft).
Superfijn Thijs van Loenhout (foto: Noël van Hooft).
14:45

Wagen twee: Vriendenkring De Rijten met Dina, met de dartelende ogen

  • Vriendenkring de Rijten, Dina met de dartele ogen (foto: Lobke Kapteijns)
    Vriendenkring de Rijten, Dina met de dartele ogen (foto: Lobke Kapteijns)
  • Vriendenkring de Rijten, Dina met de dartele ogen (foto: Lobke Kapteijns)
  • Vriendenkring de Rijten, Dina met de dartele ogen (foto: Lobke Kapteijns)
  • Vriendenkring de Rijten, Dina met de dartele ogen (foto: Lobke Kapteijns)
  • Vriendenkring de Rijten, Dina met de dartele ogen (foto: Lobke Kapteijns)
  • Vriendenkring de Rijten, Dina met de dartele ogen (foto: Lobke Kapteijns)
  • Vriendenkring de Rijten, Dina met de dartele ogen (foto: Lobke Kapteijns)
14:37

De eerste wagen: Hopeloos met La Radio del Signor Frits.

  • De eerste wagen: Hopeloos met La Radio del Signor Frits (foto: Lobke Kapteijns).
    De eerste wagen: Hopeloos met La Radio del Signor Frits (foto: Lobke Kapteijns).
  • De eerste wagen: Hopeloos met La Radio del Signor Frits (foto: Lobke Kapteijns).
  • De eerste wagen: Hopeloos met La Radio del Signor Frits (foto: Lobke Kapteijns).
  • De eerste wagen: Hopeloos met La Radio del Signor Frits (foto: Lobke Kapteijns).
  • De eerste wagen: Hopeloos met La Radio del Signor Frits (foto: Lobke Kapteijns).
14:32

Opwarmertje voor het publiek

We zijn los! Veurop L.P.G. bij het spits af. Zij doen niet mee voor de prijzen, maar warmen met hun wagen het publiek op.

  • foto: Lobke Kapteijns.
    foto: Lobke Kapteijns.
  • foto: Lobke Kapteijns.
  • foto: Lobke Kapteijns.
14:05

Deze mensen hebben misschien wel de beste plekken

Deze mensen hebben misschien wel de beste plek. Ze wonen boven schoenmakerij de Kees aan de Oude Stationsstraat, daar waar de wagens mooi de hoek omgaan.

foto: Lobke Kapteijns.
foto: Lobke Kapteijns.
14:00

Scan deze QR-code en breng je stem uit voor de kijkersprijs

Ook stemmers van de Limburgse omroep L1 kunnen scannen. Via deze QR-code kun je een top drie samenstellen en meepraten over de Brabantsedag. Misschien komt jouw reactie wel op beeld. 

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13:58

Boaz is 1, maar zit nu al bij een bouwgroep

Dit is Boaz (1,5 jaar) uit Heeze. Aan zijn pet is te zien bij welke groep hij hoort: De Rooie Hoek. “Hij heeft al twee jaar meegedaan met de kinderparade”, vertelt z’n vader. Ook met het bouwen mocht hij al verschillende keren met z’n ouders mee.

Boaz (foto: Lobke Kapteijns).
Boaz (foto: Lobke Kapteijns).
13:45

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13:41

We gaan beginnen!

Deze groep staat bij de calamiteiten doorsteek. De organisatie legt vlak voor de start aan ze uit dat het nodig kan zijn dat er bij een calamiteit ruimte gemaakt moet worden.

foto: Lobke Kapteijns.
foto: Lobke Kapteijns.
12:42

Houden we het droog of niet? Regenjassen en paraplu’s komen tevoorschijn

Het begint te miezeren en Tonny (rechts) uit Geldrop en Piet uit Zegge nemen geen risico. De paraplu’s gaan uit. “Het zou tot half vier redelijk droog blijven. Maar we hebben nattere edities gekend hoor. Dit is nog niks”.

De paraplu's komen tevoorschijn (foto: Lobke Kapteijns).
De paraplu's komen tevoorschijn (foto: Lobke Kapteijns).
12:36

Dit is de volgorde van de parade

Vriendenkring Hopeloos trapt de parade af met hun wagen La Radio Del Signor Frits. Bloed Zweet en Tranen, de winnaar van vorig jaar, is de veertiende in de parade met hun nieuwe wagen Phillywood. Stoof Breda van vriendenkring Schenkels is de laatste wagen.

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12:23

Deze bouwer is geblesseerd

Wagenbouwer Bart Wijnen van vriendenkring Haisjô baalt als een stekker. Bij het openingsfeest vorige week scheurde hij twee enkelbanden in. Hij ligt even te slapen, want, zo vertelt hij later: “Ik irriteer me kapot dat ik niks kan doen.” Straks tijdens de parade kan hij wél weer wat doen: hij zit in de wagen en mag remmen.

Deze bouwer baalt omdat hij geblesseerd is (foto: Lobke Kapteijns).
Deze bouwer baalt omdat hij geblesseerd is (foto: Lobke Kapteijns).
12:17

Steeds meer volle stoeltjes langs het parcours

Stoeltjes langs het parcours (foto: Lobke Kapteijns).
Stoeltjes langs het parcours (foto: Lobke Kapteijns).
12:12

De laatste technische aanpassingen

Vriendenkring De Rooie Hoek brengt de laatste technische zaken in orde. “Dit is de normale gang van zaken hoor, niks aan de hand”, zegt een van de bouwers. Ze waren gisteravond om acht uur klaar met bouwen. En afgepilst tot een uurtje of twee.

Vriendenkring De Rooie Hoek doet de laatste aanpassingen (foto: Lobke Kapteijns).
Vriendenkring De Rooie Hoek doet de laatste aanpassingen (foto: Lobke Kapteijns).
12:07

Politie doet een drugs- en alcoholtest bij alle chauffeurs

Pepijn van Vriendenkring De Rijten is voor het eerst chauffeur en wordt gecontroleerd op alcohol en drugs. "Ik vind goed dat ze het doen. Je hebt een grote verantwoordelijkheid en je moet toch 2,5 uur de volle concentratie hebben. In het verleden zijn er weleens mensen uitgepikt, de laatste jaren niet meer gelukkig."

Politie doet een drugs en alcoholtest bij alle chauffeurs van de Brabantsedag (foto: Noël van Hooft).
Politie doet een drugs en alcoholtest bij alle chauffeurs van de Brabantsedag (foto: Noël van Hooft).
12:01

Nu al applaus voor Ge wit 't oit noit nie

Deze groep bakkers van ‘Ge wit 't oit noit nie’ krijgt nu al applaus als ze over het parcours wandelen.

De 'bakkers' van Ge wit 't oit noit nie (foto: Lobke Kapteijns).
De 'bakkers' van Ge wit 't oit noit nie (foto: Lobke Kapteijns).
11:52

Deze man brengt met z’n mobiele creatie brengt alvast wat sfeer op het parcours

Hij zingt van alles, van Mieke Telkamp tot de Beatles. Met gitaar, mondharmonica en special effects als vuur en rook.

Deze man vermaakt het publiek met muziek (foto: Lobke Kapteijns).
Deze man vermaakt het publiek met muziek (foto: Lobke Kapteijns).
11:43

Joris en Kyan zijn trots op hun wagen

Joris en Kyan zijn trots op hun creatie La Radio Del Signor Frits van de groep Hopeloos. ‘Hij is groot hè’, zegt Joris tevreden. Ze hebben er heel veel zin in. Vanaf het industrieterrein rijden ze nu naar het vertrekpunt.

Joris en Kyan van Hopeloos (foto: Lobke Kapteijns).
Joris en Kyan van Hopeloos (foto: Lobke Kapteijns).
11:40

Deze bezoekers komen van ver

Hannie uit Weert (links) komt al vijftien jaar naar Heeze voor de Brabantsedag. Zij wist haar nicht Anita uit Dinteloord ook zover te krijgen om mee te gaan acht jaar geleden. Tegenwoordig is de groep uitgebreid met vrienden Irma (uit Rijswijk) en Carolina en Andries uit ‘s-Gravenzande. En hondje Pippa (naast Hannie) gaat ook al jaren mee.

Deze bezoekers van de Brabantsedag zitten er al klaar voor (foto: Lobke Kapteijns).
Deze bezoekers van de Brabantsedag zitten er al klaar voor (foto: Lobke Kapteijns).

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