Willy kan tóch bij de Brabantsedag zijn, dankzij de Wensambulance

Hij komt al 49 jaar naar de Brabantsedag in Heeze, maar het leek erop dat Willy Maas deze editie zou moeten overslaan. Door zijn ziekte was hij niet in staat om naar Heeze te komen. Toen schakelden zijn vrienden de Wensambulance in.

"Het is heel bijzonder", vertelt Willy met hoorbare emotie in zijn stem. "Ik kom hier al zo lang, met mijn beste vrienden." Die vrienden wonen in Heeze, en dus hebben ze elk jaar een goede plek voor de route van de Brabantsedag. Het is echt een jaarlijkse traditie voor de vriendenclub.

Maar dit jaar dus zonder Willy, zo leek het. "Ja, ik ben ziek", vertelt hij. "Maar daar wil ik liever niet over uitweiden."

Maar een Brabantsedag zonder Willy, dat was geen optie voor zijn vrienden. Ze kwamen in actie en zorgden er samen met de Wensambulance voor dat hij tóch naar Heeze kon komen. En dus ligt hij op een brancard vooraan in het publiek, met zijn vrienden om zich heen.