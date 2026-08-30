LIVE | Deelnemers Brabantsedag wachten op juryprijs

16:15

Hij komt al 49 jaar bij de Brabantsedag in Heeze, maar het leek erop dat Willy Maas deze editie zou moeten overslaan. Door zijn ziekte zou hij niet in staat zijn om naar Heeze te komen. Een Brabantsedag zonder Willy, dat was geen optie vonden zijn vrienden. Ze kwamen in actie en zorgden er samen met de Wensambulance voor dat hij tóch naar Heeze kon komen. En zo ligt hij op de brancard, vooraan bij het publiek. Met zijn vrienden om zich heen.

Willy geniet van de optocht. "Het is een prachtige optocht, prachtige wagens. Het mooie aan de Brabantsedag vind ik altijd de sfeer die hier is. Dat is altijd zo bijzonder. We zijn hier met een grote groep en maken er altijd een feestje van."

Dat het wellicht de laatste Brabantsedag is voor Willy, is iets dat hij in ieder geval vandaag even uit zijn gedachten bant. "Het zou zomaar de laatste keer kunnen zijn. Maar ik hoop dat ik er nog een paar meer mee kan maken."

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