LIVE | Deelnemers Brabantsedag wachten op juryprijs
De grootste theaterparade van het jaar trekt weer door Heeze. Zestien wagens en honderden acteurs zorgen tijdens de Brabantsedag voor een kleurrijk spektakel in de straten van Heeze. In deze liveblog houden we je de hele dag op de hoogte, de mooiste momenten, het laatste nieuws en de winnaar.
Liveblog
Winnaar wordt vanavond bekend gemaakt
De winnaar van de juryprijs wordt vanavond vanaf half negen vanavond bekendgemaakt. Benieuwd wie er met de winst van de Brabantsedag 2026 vandoor gaat? Houd de website en socialmediakanalen van Omroep Brabant in de gaten voor het laatste nieuws.
Dit was de wagen De Bergse Buskruitramp 1831 van De Rooie Hoek
De Rooie Hoek wint de kijkersprijs!
Vriendenkring Schenkels is bij de kijkers tweede geworden, de Lambrekvrienden derde.
Wagen 16: Vriendenkring Schenkels met Stoof Breda
Wagen 15: Vriendenkring De Laarstukken met de Dekmantel van Willem II
Wagen 14: Bloed, Zweet en Tranen met Phillywood
Wagen 13: Vriendenkring De Rooie Hoek met De Bergse Buskruitramp 1831
Willy kan tóch bij de Brabantsedag zijn, dankzij de Wensambulance
Hij komt al 49 jaar bij de Brabantsedag in Heeze, maar het leek erop dat Willy Maas deze editie zou moeten overslaan. Door zijn ziekte zou hij niet in staat zijn om naar Heeze te komen. Een Brabantsedag zonder Willy, dat was geen optie vonden zijn vrienden. Ze kwamen in actie en zorgden er samen met de Wensambulance voor dat hij tóch naar Heeze kon komen. En zo ligt hij op de brancard, vooraan bij het publiek. Met zijn vrienden om zich heen.
Willy geniet van de optocht. "Het is een prachtige optocht, prachtige wagens. Het mooie aan de Brabantsedag vind ik altijd de sfeer die hier is. Dat is altijd zo bijzonder. We zijn hier met een grote groep en maken er altijd een feestje van."
Dat het wellicht de laatste Brabantsedag is voor Willy, is iets dat hij in ieder geval vandaag even uit zijn gedachten bant. "Het zou zomaar de laatste keer kunnen zijn. Maar ik hoop dat ik er nog een paar meer mee kan maken."
Wagen 12: Vriendenkring De Oude Ambachten, met De Bende van de Witte Veer
Wagen 11: De Lambrekvrienden met de Olympische Zomerspelen van 1920
Wagen 10: Vriendenkring Ietskes Schif met Holle Bolle Gijs
Haisjô
Wagen 9: Vriendenkring Haisjô met Ons Moeder
Pech voor de wagenbouwers van Haisjô. Op het moment dat de wagen langsreed, brak een arm los van de pop voorop.
Jurylid Boy Jansen vertelt hoe hij de wagens beoordeelt
Met een schrijfblok op schoot houdt hij precies bij wat hij van alle wagens vindt. "Gewoon een lootje trekken", grapt Jansen. "Nee, het is heel kritisch kijken", gaat hij direct bloedserieus verder op de vraag hoe hij tot een winnaar komt. "Het ligt zo dicht bij elkaar. Ik let echt op de kleine details."
Met een ingenieus systeem van plusjes en minnetjes houdt hij die details bij. "Word ik ergens door geraakt, blijf ik geboeid van begin tot eind, is het duidelijk, kan ik volgen, komt de titel tot leven", somt hij op.
En met zo veel mooie wagens die voorbijkomen is dat nog geen gemakkelijke opgave. Met de eerste zes wagens die zijn langsgereden op moment van schrijven, zit er al een favoriet tussen. "Eentje springt er al wel bovenuit", geeft Jansen toe. "Maar er komen er nog tien."
Het Zij Zo
Wagen 8: Het Zij Zo met Bèr, Uitgestorven of toch niet?
De video van Kapelstraat
Wagen 7: Vriendenkring Kapelstraat met De laatste dag
De video van Skôn
Wagen 6: Bouwerij Skôn met Toonaangevend Kessels
De video van Van Gaal
Wagen 5: Vriendenkring Van Gaal met Kid Baltan
De video van Ge wit ‘t oit noit nie
Wagen 4: Ge wit ‘t oit noit nie met Dé meesterproef voor bakkers
De video van Snoeyen
Wagen 3: Vriendenkring Snoeyen met De Bossche Schandhuik
Thijs is die-hard fan van de Brabantsedag
Thijs van Loenen uit Prinsenbeek is groot fan van de Brabantsedag. "Zij zijn vandaag de hoofdstad van het land", vertelt hij. "Dat zijn wij met carnaval." Volgens hem komt alles samen op de Brabantsedag. "Het is de Brabantse gastvrijheid, creativiteit, saamhorigheid en het enorme theaterspel." Hij heeft er zelfs zijn babymoon van gemaakt met zijn vrouw Emma. "Er is niets romantischer dan een weekend hier doorbrengen met je vrouw."
De video van De Rijten
Wagen 2: Vriendenkring De Rijten met Dina, met de dartelende ogen
De video van Hopeloos
De eerste wagen: Hopeloos met La Radio del Signor Frits.
Opwarmertje voor het publiek
We zijn los! Veurop L.P.G. bij het spits af. Zij doen niet mee voor de prijzen, maar warmen met hun wagen het publiek op.
Deze mensen hebben misschien wel de beste plekken
Deze mensen hebben misschien wel de beste plek. Ze wonen boven schoenmakerij de Kees aan de Oude Stationsstraat, daar waar de wagens mooi de hoek omgaan.
Scan deze QR-code en breng je stem uit voor de kijkersprijs
Ook stemmers van de Limburgse omroep L1 kunnen scannen. Via deze QR-code kun je een top drie samenstellen en meepraten over de Brabantsedag. Misschien komt jouw reactie wel op beeld.
Boaz is 1, maar zit nu al bij een bouwgroep
Dit is Boaz (1,5 jaar) uit Heeze. Aan zijn pet is te zien bij welke groep hij hoort: De Rooie Hoek. “Hij heeft al twee jaar meegedaan met de kinderparade”, vertelt z’n vader. Ook met het bouwen mocht hij al verschillende keren met z’n ouders mee.
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We gaan beginnen!
Deze groep staat bij de calamiteiten doorsteek. De organisatie legt vlak voor de start aan ze uit dat het nodig kan zijn dat er bij een calamiteit ruimte gemaakt moet worden.
Houden we het droog of niet? Regenjassen en paraplu’s komen tevoorschijn
Het begint te miezeren en Tonny (rechts) uit Geldrop en Piet uit Zegge nemen geen risico. De paraplu’s gaan uit. “Het zou tot half vier redelijk droog blijven. Maar we hebben nattere edities gekend hoor. Dit is nog niks”.
Dit is de volgorde van de parade
Vriendenkring Hopeloos trapt de parade af met hun wagen La Radio Del Signor Frits. Bloed Zweet en Tranen, de winnaar van vorig jaar, is de veertiende in de parade met hun nieuwe wagen Phillywood. Stoof Breda van vriendenkring Schenkels is de laatste wagen.
Deze bouwer is geblesseerd
Wagenbouwer Bart Wijnen van vriendenkring Haisjô baalt als een stekker. Bij het openingsfeest vorige week scheurde hij twee enkelbanden in. Hij ligt even te slapen, want, zo vertelt hij later: “Ik irriteer me kapot dat ik niks kan doen.” Straks tijdens de parade kan hij wél weer wat doen: hij zit in de wagen en mag remmen.
Steeds meer volle stoeltjes langs het parcours
De laatste technische aanpassingen
Vriendenkring De Rooie Hoek brengt de laatste technische zaken in orde. “Dit is de normale gang van zaken hoor, niks aan de hand”, zegt een van de bouwers. Ze waren gisteravond om acht uur klaar met bouwen. En afgepilst tot een uurtje of twee.
Politie doet een drugs- en alcoholtest bij alle chauffeurs
Pepijn van Vriendenkring De Rijten is voor het eerst chauffeur en wordt gecontroleerd op alcohol en drugs. "Ik vind goed dat ze het doen. Je hebt een grote verantwoordelijkheid en je moet toch 2,5 uur de volle concentratie hebben. In het verleden zijn er weleens mensen uitgepikt, de laatste jaren niet meer gelukkig."
Nu al applaus voor Ge wit 't oit noit nie
Deze groep bakkers van ‘Ge wit 't oit noit nie’ krijgt nu al applaus als ze over het parcours wandelen.
Deze man brengt met z’n mobiele creatie brengt alvast wat sfeer op het parcours
Hij zingt van alles, van Mieke Telkamp tot de Beatles. Met gitaar, mondharmonica en special effects als vuur en rook.
Joris en Kyan zijn trots op hun wagen
Joris en Kyan zijn trots op hun creatie La Radio Del Signor Frits van de groep Hopeloos. ‘Hij is groot hè’, zegt Joris tevreden. Ze hebben er heel veel zin in. Vanaf het industrieterrein rijden ze nu naar het vertrekpunt.
Deze bezoekers komen van ver
Hannie uit Weert (links) komt al vijftien jaar naar Heeze voor de Brabantsedag. Zij wist haar nicht Anita uit Dinteloord ook zover te krijgen om mee te gaan acht jaar geleden. Tegenwoordig is de groep uitgebreid met vrienden Irma (uit Rijswijk) en Carolina en Andries uit ‘s-Gravenzande. En hondje Pippa (naast Hannie) gaat ook al jaren mee.