Achtergelaten fietser overleden, buurvrouw probeerde met wc-rol te helpen

De impact van het ongeluk waarbij zaterdag een 82-jarige fietser uit Oss om het leven kwam, is zondagochtend nog goed voelbaar. De hoogbejaarde man werd aangereden door een auto die daarna wegreed. Buurtbewoners schoten het slachtoffer te hulp.

Een van de buurvrouwen die in hetzelfde appartementencomplex woont als het slachtoffer, is zondagochtend nog onder de indruk van wat zich de avond daarvoor allemaal heeft afgespeeld. Ze was zaterdagavond rond acht uur thuis toen de man in de Hertog Antonstraat in Oss op zijn fiets werd aangereden door een auto, die er daarna vandoor ging. Ze twijfelde geen moment en schoot direct te hulp. WC-rol

In eerste instantie dacht ze dat de verwondingen mee zouden vallen. “Ik rende naar buiten met een wc-rol onder mijn arm om het bloeden te stoppen.” Maar toen ze bij het slachtoffer aankwam, bleek het ernstiger dan gedacht. De man was nog aanspreekbaar, maar had een hoofdwond, verloor veel bloed en raakte buiten bewustzijn. Uiteindelijk overleed hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Buren

De buurvrouw vindt het verschrikkelijk voor de 82-jarige man. “Hij woonde nog niet zo lang in het complex. Ik denk een paar maanden. Ik zag hem altijd door de straat fietsen.” Een andere buurman zag het ongeval zaterdagavond gebeuren. Volgens hem kwam de auto uit een andere straat en schepte hij de fietser toen hij de bocht probeerde te nemen. “Het was een heel harde klap.” De auto reed volgens hem na het ongeluk met hoge snelheid weg. “Daar was ik nog het meest verbaasd over. Ik probeerde nog het kenteken te noteren, maar die was toen al weg.” Een paar uur na het ongeluk werd de auto uitgebrand teruggevonden op de kruising van de Wolfdijk, de Molengraaf en de Pastoor van de Kampstraat in Geffen. Van de bestuurder ontbreekt ieder spoor. De politie is nog op zoek naar de doorrijder en getuigen.