Drugs- en alcoholtest voor alle chauffeurs van de Brabantsedag

De bouwers en de wagens zijn klaar voor de grootste theaterparade van het jaar, dwars door Heeze. Maar ze vertrekken niet voordat bij alle bestuurders van de wagens een drugs- en alcoholtest is afgenomen door de politie.

Pepijn van Vriendenkring De Rijten is voor het eerst chauffeur en wordt gecontroleerd op alcohol en drugs. "Ik vind goed dat ze het doen. Je hebt een grote verantwoordelijkheid en je moet toch 2,5 uur de volle concentratie hebben."