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Drugs- en alcoholtest voor alle chauffeurs van de Brabantsedag

Vandaag om 12:27
Politie doet een drugs en alcoholtest bij alle chauffeurs van de Brabantsedag (foto: Noël van Hooft).
Politie doet een drugs en alcoholtest bij alle chauffeurs van de Brabantsedag (foto: Noël van Hooft).

De bouwers en de wagens zijn klaar voor de grootste theaterparade van het jaar, dwars door Heeze. Maar ze vertrekken niet voordat bij alle bestuurders van de wagens een drugs- en alcoholtest is afgenomen door de politie. 

Profielfoto van Janneke Bosch
Geschreven door
Janneke Bosch

Pepijn van Vriendenkring De Rijten is voor het eerst chauffeur en wordt gecontroleerd op alcohol en drugs. "Ik vind goed dat ze het doen. Je hebt een grote verantwoordelijkheid en je moet toch 2,5 uur de volle concentratie hebben." 

En het is ook niet zonder reden: "In het verleden zijn er weleens mensen uitgepikt, de laatste jaren niet meer gelukkig."

Ook Pepijn mag deze zondag zonder problemen de wagen besturen. 

Alle verhalen over de Brabantsedag in Heeze lees je op onze themapagina. 

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