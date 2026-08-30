Deze bezoekers komen van ver voor de Brabantsedag

De theaterparade in Heeze was nog niet van start, maar deze mensen hadden zondagochtend vroeg alvast een goed plekje langs de route bemachtigd. En daar waren ze vroeg voor opgestaan: ze moesten er eerst nog een goed eindje voor rijden.

Hannie uit Weert (links) komt al vijftien jaar naar Heeze voor de Brabantsedag. Zij wist haar nicht Anita uit Dinteloord ook zover te krijgen om mee te gaan acht jaar geleden. Tegenwoordig is de groep uitgebreid met vrienden Irma (uit Rijswijk) en Carolina en Andries uit ‘s-Gravenzande. En hondje Pippa (naast Hannie) gaat ook al jaren mee.

Deze man vermaakt het publiek met muziek (foto: Lobke Kapteijns).

Al is de parade nog niet officieel van start, er was toch alvast wat te zien. Deze man met zijn mobiele creatie brengt alvast wat sfeer op het parcours.

Hij zingt van alles, van Mieke Telkamp tot de Beatles. Met gitaar, mondharmonica en special effects als vuur en rook.

De 'bakkers' van Ge wit 't oit noit nie (foto: Lobke Kapteijns).

Ook nog geen onderdeel van de parade, maar wél alvast applaus voor de bakkers van ‘Ge wit 't oit noit nie’. Ze wandelen over het parcours en het publiek dat al vroeg aanwezig is, kan dat wel waarderen.

Stoeltjes langs het parcours (foto: Lobke Kapteijns).

Ondertussen komen er steeds meer stoeltjes langs het parcours tevoorschijn. Heeze is klaar voor de Brabantsedag.

Vriendenkring De Rooie Hoek doet de laatste aanpassingen (foto: Lobke Kapteijns).