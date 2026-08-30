15-jarige uit Schijndel verdacht van mishandeling profwielrenner

Een 15-jarige jongen uit Schijndel wordt ervan verdacht profwielrenner Arvid de Kleijn uit Vorsenbosch te hebben mishandeld. De topsporter werd in april tijdens een trainingsrit in Sint-Oedenrode knock-out geslagen door een groep tieners. Hij brak daarbij zijn neus.

Hij is van die groep de enige die aangemerkt wordt als verdachte. "Hij wordt ervan verdacht de wielrenner te hebben geslagen", zegt de politie zondag. De jongen is niet aangehouden.

Na een oproep van de politie hebben meerdere betrokkenen zich gemeld. Ze zijn op verzoek zelf naar het bureau gekomen. Een van hen is de 15-jarige jongen uit Schijndel.

Het is nu aan het Openbaar Ministerie om te beslissen wat met de bevindingen van de politie gaat gebeuren.

Knock-out

De Kleijn vertelde eerder over de mishandeling aan De Telegraaf. Een week voor de Vlaamse voorjaarsklassieker Scheldeprijs reed hij een trainingsrit die hem in Sint-Oedenrode bracht. Daar ging het mis. "Ik reed langs een groep van tien jongens van een jaar of 15, 16, 17. Ze scholden me uit met de ziekte waaraan mijn vader overleden is. Ik heb me toen omgedraaid en probeerde het gesprek met ze aan te gaan."

Toen de wielrenner aan de jongens vroeg of zij wilde stoppen met schelden, zou de situatie zijn geëscaleerd en werd hij knock-out geslagen. Hij brak daarbij zijn neus.

De Kleijn deed daarop aangifte.