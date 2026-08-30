Dit is misschien wel de grootste pechvogel van de Brabantsedag

Wagenbouwer Bart van vriendenkring Haisjô baalt als een stekker. Vlák voor de Brabantsedag is hij geblesseerd geraakt.

Bij het openingsfeest vorige week scheurde hij twee enkelbanden in. En dus zit hij nu noodgedwongen met zijn been omhoog, op een keukentrapje.

Hij lag nog even te slapen, want, zo vertelt hij later: “Ik erger me kapot dat ik niks kan doen.”

Straks tijdens de parade kan hij gelukkig wél weer wat doen: hij zit in de wagen en mag remmen. Toch een taakje.