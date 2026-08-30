Man (30) uit Vinkel meldt zich op politiebureau na dodelijk ongeluk in Oss

Een 30-jarige man uit Vinkel heeft zich zondagmiddag gemeld bij de politie. Hij zegt de bestuurder te zijn geweest van de auto die betrokken was bij het dodelijke ongeluk in Oss. Een 82-jarige fietser werd daarbij aangereden en kwam om het leven. De automobilist reed na het ongeluk door. Hij zit vast.

De 82-jarige fietser werd zaterdagavond aangereden door een automobilist in Oss. Hij overleed later aan zijn verwondingen . De politie was sindsdien op zoek naar de bestuurder, omdat die na de aanrijding was doorgereden.

Het ongeluk gebeurde rond kwart voor acht 's avonds op de Hertog Antonstraat. De 'vermoedelijk jonge bestuurder van een zwarte auto' ging er na de aanrijding vandoor. Later meldde de politie dat de auto die vermoedelijk betrokken was bij de aanrijding uitgebrand en onbeheerd werd aangetroffen in Geffen.

Het voertuig werd twee uur na de aanrijding gevonden op de kruising van de Wolfdijk, de Molengraaf en de Pastoor van de Kampstraat, vlakbij het terrein van voetbalclub Nooit Gedacht.

Buurvrouw schoot te hulp

Een van de buurvrouwen die in hetzelfde appartementencomplex woont als het slachtoffer, schoot na het ongeluk met een wc-rol te hulp. Maar toen ze bij het slachtoffer aankwam, bleek de situatie ernstiger dan gedacht. De man was nog aanspreekbaar, maar had een hoofdwond, verloor veel bloed en raakte buiten bewustzijn.

Hij overleed later in het ziekenhuis.