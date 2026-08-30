Vrouw zwaargewond na val van appartementencomplex: verdachte zit nog vast

De 44-jarige man die in de nacht van vrijdag op zaterdag werd aangehouden na de val van een vrouw van een flatgebouw in Eindhoven, zit nog vast. Dat meldt de politie zondag aan Omroep Brabant. De vrouw raakte ernstig gewond en ligt in het ziekenhuis.

De 48-jarige vrouw is vrijdagnacht naar beneden gevallen bij het appartementencomplex aan de Philitelaan op Strijp-S. Het zwaargewonde slachtoffer werd onder aan de flat gevonden, in een steeg aan de achterkant van het gebouw. Het is niet duidelijk of haar val van de balustrade per ongeluk was, of dat ze is gesprongen of geduwd. De politie kan daar nog niets over zeggen.

Een 44-jarige man is aangehouden. Zijn betrokkenheid wordt onderzocht. De man woont in het complex. De vrouw zou bij hem in het appartement zijn geweest.

Zeer zorgwekkend

De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie noemde haar toestand zeer zorgwekkend.

De politie deelde via diverse kanalen op sociale media zaterdagmiddag nog een oproep voor getuigen die mogelijk iets gezien hebben om zich te melden.