Festivalganger met waanbeelden duikt kanaal in en houdt hulpdiensten bezig

Een bezoeker van hardstylefestival Decibel in Hilvarenbeek heeft de hulpdiensten zowel zaterdagnacht als zondag flink beziggehouden. De man kampte met waanbeelden en dacht dat hij werd achtervolgd. Hij vluchtte van het festivalterrein, dook een kanaal in en raakte vervolgens zoek.

De man verbleef op de camping van het driedaagse hardstyle-evenement bij de Beekse Bergen. Het gaat mis wanneer hij, vermoedelijk door drugsgebruik, last krijgt van waanbeelden. Hij belt zaterdag zelf 112, maar de hulpdiensten weten hem niet te vinden.

In het kanaal

Zondagochtend is het opnieuw raak. De man wordt angstig en denkt dat een groep mensen achter hem aanzit. Hij besluit de benen te nemen, duikt het kanaal in, zwemt naar de overkant en verdwijnt.

De brandweer rukt uit en zet een speciale drone in om naar de man te zoeken. Ook een groene boa zoekt mee en de politie speurt met drie eenheden en een motor het dorp af.

Klap in het gezicht

Uiteindelijk wordt de man gevonden bij een restaurant aan de Eindhovenseweg in Berkel-Enschot. Daar krijgt ook een omstander nog een klap van hem. Het slachtoffer doet aangifte. De festivalganger wordt daarna met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Ook in 2023 raakte een festivalbezoeker van Decibel vermist. De 23-jarige man werd uiteindelijk dood in het kanaal gevonden.