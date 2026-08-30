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Dit is de winnaar van de kijkersprijs van de Brabantsedag in Heeze

Vandaag om 16:29 • Aangepast vandaag om 16:53
Vriendenkring De Rooie Hoek met De Bergse Buskruitramp 1831 (foto: Lobke Kapteijns).
Vriendenkring De Rooie Hoek met De Bergse Buskruitramp 1831 (foto: Lobke Kapteijns).

Zestien wagens en honderden acteurs trokken door de straten van Heeze, deze laatste zondag van augustus. Het massaal toegestroomde publiek kon stemmen, op locatie en thuis. En koos deze wagen als winnaar. 

Profielfoto van Janneke Bosch
Geschreven door
Janneke Bosch

Vriendenkring De Rooie Hoek met De Bergse Buskruitramp 1831 mag zichzelf de winnaar noemen van de publieksprijs van de Brabantsedag in Heeze. 

Op de tweede plek is voor vriendenkring Schenkels met Stoof Breda en op de derde plek is namens de kijkers de Lambrekvrienden met de Olympische Zomerspelen van 1920. 

Kijk hier naar een video van de winnende wagen: 

En dit zijn de mooiste foto's van De Bergse Buskruitramp 1831 van Vriendenkring De Rooie Hoek:

  • Vriendenkring De Rooie Hoek met De Bergse Buskruitramp 1831 (foto: Lobke Kapteijns).
    Vriendenkring De Rooie Hoek met De Bergse Buskruitramp 1831 (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring De Rooie Hoek met De Bergse Buskruitramp 1831 (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring De Rooie Hoek met De Bergse Buskruitramp 1831 (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring De Rooie Hoek met De Bergse Buskruitramp 1831 (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring De Rooie Hoek met De Bergse Buskruitramp 1831 (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring De Rooie Hoek met De Bergse Buskruitramp 1831 (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring De Rooie Hoek met De Bergse Buskruitramp 1831 (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring De Rooie Hoek met De Bergse Buskruitramp 1831 (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring De Rooie Hoek met De Bergse Buskruitramp 1831 (foto: Lobke Kapteijns).

Alle verhalen over de Brabantsedag in Heeze lees je op onze themapagina. 

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