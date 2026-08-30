Van der Poel jaagt op wereldtitel, maar eindigt ver achter winnaar

Matthieu van der Poel is er niet in geslaagd om het WK mountainbike in het Italiaanse Val di Sole te winnen. Het was de enige wereldtitel die nog ontbreekt op zijn cv: Van der Poel werd al wereldkampioen op de weg, in het veldrijden en op de gravelbike. Zijn grote doel was om daar ook de wereldtitel op de mountainbike aan toe te voegen, maar dat bleek een kansloze exercitie.

Van der Poel ging als 33e van start in het veld van 85 renners en wist zich in de strijd om de titel niet ver genoeg naar voren te werken. Hij wilde een serieuze gooi doen naar het kampioenschap, maar al vrij snel bleek dat er voor hem weinig te halen viel.

De titel ging uiteindelijk naar de Brit Thomas Pidcock, die net als Van der Poel vanaf de vijfde startrij vertrok. De 27-jarige Brit wist zich wél helemaal naar voren te knokken.

Focus op mountainbiken

Vorige week leverde Van der Poel nog een topprestatie op de mountainbike tijdens de wereldbeker in het Franse Les Gets. Toch hield hij toen al een slag om de arm: één goede wedstrijd zegt volgens hem niet alles. "Ik weet dus dat één goede wedstrijd geen garantie biedt. Mountainbiken liegt niet, dus hopelijk kan ik zondag mijn beste vorm bereiken."

Hij gaf ook aan zich in de toekomst meer op het mountainbiken te willen richten. "Dat is iets wat ik met de ploeg moet bespreken, omdat er ook andere verplichtingen zijn", zei hij. "Het draait om het vinden van de juiste balans. Ik zou het graag eens serieus willen proberen."

Val

Van der Poel rijdt al tien jaar wedstrijden op de mountainbike. In 2019 won hij de Europese titel en op het WK van 2018 pakte hij brons. Tijdens de Olympische Spelen van 2021 in Tokio kwam hij ten val.