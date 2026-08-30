Oma en kleinzoon gaan samen naar het festival voor roodharigen

Het was het idee van Robin. Hij had iets gelezen over de roodharigendag en vroeg aan zijn oma of ze er samen naar toe zouden gaan. Ze vond het een goed idee en zodoende staan Robin van der Vloet en zijn oma vandaag tussen honderden andere roodharigen bij het Redhead Days Festival de Spoorpark in Tilburg.

Het is een jaarlijkse traditie, roodharigen van over de hele wereld komen bij elkaar in Tilburg. De een is dieprood, de andere wat meer oranje en er zijn mensen die het vooral moeten hebben van een rossige gloed. Maar één ding hebben de deelnemers gemeen, ze zijn allemaal supertrots op hun kleur Dat is Robin ook. Hij vindt zijn rode haar hartstikke leuk. Waarom het zo leuk is weet hij eigenlijk niet, maar hij weet dan ook niet beter. “Ik was ooit net zo rood als hij", zegt oma, maar bij mij begint grijs de overhand te krijgen” 'Puur natuur'

Het rood is daardoor inmiddels wat vervaagd en zalmroze geworden. Dat vind ze wel jammer. “Laatst kwam iemand me achterna en vroeg me welke kleur ik had. Ze dacht dat het uit een potje kwam. Het is puur natuur zei ik toen trots."

Honderden roodharigen samen op de foto