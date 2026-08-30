Oma en kleinzoon gaan samen naar het festival voor roodharigen
Het was het idee van Robin. Hij had iets gelezen over de roodharigendag en vroeg aan zijn oma of ze er samen naar toe zouden gaan. Ze vond het een goed idee en zodoende staan Robin van der Vloet en zijn oma vandaag tussen honderden andere roodharigen bij het Redhead Days Festival de Spoorpark in Tilburg.
Het is een jaarlijkse traditie, roodharigen van over de hele wereld komen bij elkaar in Tilburg. De een is dieprood, de andere wat meer oranje en er zijn mensen die het vooral moeten hebben van een rossige gloed. Maar één ding hebben de deelnemers gemeen, ze zijn allemaal supertrots op hun kleur
Dat is Robin ook. Hij vindt zijn rode haar hartstikke leuk. Waarom het zo leuk is weet hij eigenlijk niet, maar hij weet dan ook niet beter. “Ik was ooit net zo rood als hij", zegt oma, maar bij mij begint grijs de overhand te krijgen”
'Puur natuur'
Het rood is daardoor inmiddels wat vervaagd en zalmroze geworden. Dat vind ze wel jammer. “Laatst kwam iemand me achterna en vroeg me welke kleur ik had. Ze dacht dat het uit een potje kwam. Het is puur natuur zei ik toen trots."
Robin en zijn oma kijken hun ogen uit op het festivalterrein. De 'gingers' komen uit de hele wereld. Aan de stickers die ze hebben opgeplakt kun je zien waar ze vandaag komen.
Duitsland scoort hoog, de Verenigde staten ook, maar er komen ook mensen helemaal uit Chili. Voor Robin en zijn oma was het geen wereldreis, ze komen uit Goirle. Met alle lotgenoten gaan ze samen op de foto. De fotograaf moet op de Kempentoren in het park klimmen om alle deelnemers in een plaatje te kunnen vangen.
Pesten
Als je de bezoekers van het festival spreekt lijkt de tijd dat mensen werden gepest met hun rode haar achter ons te liggen. “Vroeger riep nog wel eens iemand, wanneer spring je op groen”, zegt een oudere dame. Ze heeft er zich nooit iets van aangetrokken.
Ook oma van der Vloet heeft nooit last gehad van pesters. “Toen het liedje ‘meisjes met rode haren’ van Arne Jansen een hit was, werd me dat wel eens toegezongen maar dat vond ik helemaal niet erg”, zegt ze.
Vurig temperament
De vooroordelen dat roodharigen een vurig temperament hebben en eigenzinnig zijn, die kloppen bij oma wel moet ze toegeven. “Maar echt koppig, nee dat ben ik eigenlijk bijna nooit.”
Dat oma haar rode haar langzaam aan het verliezen is vindt kleinzoon Robin jammer. Ze zou ze eigenlijk moeten gaan verven, vindt hij. Maar dat is oma niet van plan. “”Ik ben zoals ik ben, het is goed zo.”