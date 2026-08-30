Gildebroeders duiken kanaal in en redden man uit zinkende auto

Leden van het St. Catherina Gilde uit Son hebben zondagavond een man gered die met zijn auto in het kanaal belandde aan de Gaskendonk in Breugel. De heren kwamen met een huifkar terug van de kringgildedag in Mierlo toen ze een auto zagen drijven. Twee leden twijfelden geen moment, ontdeden zich van de traditionele gildekostuums en sprongen het water in.

De broeders reden met een huifkar over de brug over het kanaal, net terug van een gezellige kringgildedag waar het bier normaliter rijkelijk vloeit. Wanneer de groep de brug passeert, zien de leden ineens een auto in het water drijven. De bestuurder zit op dat moment nog in de wagen.

Auto zinkt

Een aantal gildebroeders twijfelt geen moment, springt uit de huifkar en trekt een sprintje richting de dobberende auto. Ondertussen verdwijnt de wagen volledig onder water. De tijd dringt, want de bestuurder zit nog steeds in het zinkende wrak.

Twee mannen duiken het water in en zwemmen naar de auto. Met een mes wordt de gordel van de bestuurder doorgesneden. Door het troebele water moet dat volledig op gevoel. Vervolgens trekken de heren de man onder water uit de auto. Een van de gildebroeders raakt bij de reddingsactie gewond.



Leven gered

Uiteindelijk weten de twee de man naar de kant te krijgen, waar de andere leden van het gilde de bestuurder uit het water trekken. De reddingsactie slaagt: het leven van de man wordt gered.

De scheepvaart in het kanaal werd stilgelegd zodat de gezonken auto kon worden geborgen.