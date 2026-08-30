Psychiater betuigt spijt aan ouders Milou: ‘Ongelofelijk pijnlijk’

Psychiater Jim van Os heeft in 2024 al zijn excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou uit Bavel. Dat vertelt hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden daarna een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek naar de ouders en de behandelaars. Hiervoor bood hij dus zijn excuses aan.

"De pijn van de naasten is natuurlijk een hele andere dimensie, die mag je nooit bekritiseren of zelfs maar een schijn wekken dat het zo is", vertelt hij zondagavond aan tafel bij het VPRO-programma Zomergasten. "Een collega van mij heeft deze brief geschreven en me gevraagd om de actie te ondersteunen", legt Van Os uit. "Voor de ouders kan het ongelofelijk pijnlijk zijn om zoiets te lezen", zegt hij over de brief naar het Openbaar Ministerie die later uitlekte. "Daarvoor heb ik ook mijn excuses aangeboden. Dat heb ik al in een vroeg stadium gedaan." 'Diepe spijt'

Volgens Van Os bood hij de ouders van Milou al in 2024 zijn excuses aan. "Ik heb er mijn diepe spijt voor betuigd dat dat is gebeurd. Wat ik ook heb gezegd is dat de brief, zoals wij die hebben opgesteld, ging over de zorgen van de verruiming van de criteria voor euthanasie bij psychisch lijden. Dat die zorgen van mijn collega ook echt zijn en dat ik daar achter sta."

De ouders van de tiener hebben een rechtszaak aangespannen tegen het Openbaar Ministerie. Ze willen weten wie de brief hebben ondertekend, zodat ze die mensen voor de rechter of tuchtrechter kunnen dagen. Van zes ondertekenaars zijn de namen bekend. Het OM wil de namen van de acht andere psychiaters niet vrijgeven. De rechtbank in Den Haag doet daar donderdag uitspraak over. Bedreigingen

Bij een eerdere zitting bleek dat de ouders van Milou na haar overlijden doodswensen hebben ontvangen en bij hun huis zijn bedreigd. Die bedreigingen ontstonden in de storm rond de euthanasie van hun dochter. “Als ouder je kind verliezen en voor altijd moeten missen is het ergste wat je kan overkomen”, las moeder Mireille Verhoof destijds in de rechtszaal. “Als ouder daarna beschuldigd worden van het aanzetten tot de dood van je kind of medeplichtig zijn aan haar dood, is met geen pen te beschrijven en onleefbaar.” De advocaat van de ouders stelt dat de ondertekenaars zich schuldig hebben gemaakt aan smaad. De ouders zeggen dat ze ten onrechte worden beschuldigd van het beïnvloeden van de keuze van hun dochter. Milou kreeg euthanasie vanwege uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden. 'Goede bedoelingen'

Van Os neemt het in de uitzending wel op voor de collega die het initiatief nam voor de brandbrief aan het OM. "Het is een hele integere collega die met de goede bedoelingen opereert. Als arts moet je je toetsbaar opstellen. Als je hier iets van kunt of moet leren dan gaat dat via het tuchtrecht." Achteraf gezien zou de psychiater zijn zorgen over de verruiming van de criteria voor euthanasie mogelijk anders hebben geuit. "Als je hier iets van kan leren is dat je dit ten alle tijden moet voorkomen."