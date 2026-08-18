Ouders overleden Milou (17) krijgen doodswensen en bedreigingen aan huis

De ouders van de 17-jarige Milou uit Bavel, die in 2023 koos voor euthanasie, zeggen dat ze doodswensen ontvangen en bij hun huis worden bedreigd. Dat vertelde de moeder van Milou dinsdag geëmotioneerd in de rechtbank in Den Haag. De ouders willen via de rechter achterhalen wie de artsen en psychiaters zijn die na de dood van hun dochter een omstreden brief aan het Openbaar Ministerie (OM) stuurden over de euthanasie van Milou.

“Als ouder je kind verliezen en voor altijd moeten missen is het ergste wat je kan overkomen”, las moeder Mireille Verhoof voor in de rechtszaal. “Als ouder daarna beschuldigd worden van het aanzetten tot de dood van je kind of medeplichtig zijn aan haar dood, is met geen pen te beschrijven en onleefbaar.” Volgens haar heeft de brief grote gevolgen voor haar gezin. “Wij ontvangen doodswensen en ervaren bedreigingen aan huis.” Ook vertelde ze dat de politie rond hun woning surveilleert. Advocaat Richard Korver zei dat de ouders nog dagelijks via onder meer e-mail en sociale media met de beschuldigingen worden geconfronteerd. “Alle gevoel van veiligheid is weg", gaf hij aan.

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Brief van veertien psychiaters en artsen

De zaak draait om een brief van veertien psychiaters en artsen aan het OM. Daarin uitten zij zorgen over de euthanasie van Milou in 2023 en werd de mogelijkheid genoemd van een verkennend strafrechtelijk onderzoek. Daarbij zou onder meer gekeken kunnen worden naar de invloed van haar ouders en behandelaars op haar keuze voor euthanasie. De euthanasie was eerder door de regionale toetsingscommissie als zorgvuldig beoordeeld.

Van zes ondertekenaars van de brief zijn de namen bekend. De ouders willen ook weten wie de andere acht zijn, zodat zij deze personen juridisch kunnen aanspreken. Volgens Korver hebben de briefschrijvers hun professionele gezag gebruikt om ernstige beschuldigingen te uiten en kunnen zij zich daarna niet op anonimiteit beroepen. De moeder van Milou ging tijdens haar verklaring nog verder. Volgens haar is de dood van haar dochter gebruikt in een bredere strijd tegen euthanasie: “In onze ogen is onze dochter zelfs misbruikt.” De ouders zeggen maar één belang te hebben: “De nagedachtenis van Milou zuiver houden” en hun eigen integriteit verdedigen.

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