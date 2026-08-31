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112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Basisschool in Mierlo vandaag dicht na inbraak, meerdere ruimtes vernield | Twee auto's botsen op elkaar op kruising in Breda

Vandaag om 08:58

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

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Redactie

Liveblog

08:58

Basisschool in Mierlo vandaag dicht na inbraak, meerdere ruimtes vernield

Basisschool de Kleine Vos in Mierlo is maandag dicht omdat er zondagnacht is ingebroken. Verschillende ruimtes in de school zijn vernield. De politie doet onderzoek.

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08:51

Twee auto's botsen op elkaar op kruising in Breda

Twee auto’s zijn maandagochtend op elkaar gebotst op een kruispunt in Breda. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Elleboog en de Moskesweg.

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08:42

Ruim een uur vertraging op de A67 bij Geldrop: vijf voertuigen botsen

Een ongeluk zorgt maandagochtend op de A67 voor een lange file bij Geldrop. Vijf voertuigen zijn volgens Rijkswaterstaat op elkaar gebotst in de richting van Eindhoven.

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