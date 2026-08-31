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LIVE 112-nieuws | Basisschool in Mierlo vandaag dicht na inbraak, meerdere ruimtes vernield | Twee auto's botsen op elkaar op kruising in Breda
Vandaag om 08:58
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Liveblog
08:58
Basisschool in Mierlo vandaag dicht na inbraak, meerdere ruimtes vernield
Basisschool de Kleine Vos in Mierlo is maandag dicht omdat er zondagnacht is ingebroken. Verschillende ruimtes in de school zijn vernield. De politie doet onderzoek.
08:51
Twee auto's botsen op elkaar op kruising in Breda
Twee auto’s zijn maandagochtend op elkaar gebotst op een kruispunt in Breda. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Elleboog en de Moskesweg.
08:42
Ruim een uur vertraging op de A67 bij Geldrop: vijf voertuigen botsen
Een ongeluk zorgt maandagochtend op de A67 voor een lange file bij Geldrop. Vijf voertuigen zijn volgens Rijkswaterstaat op elkaar gebotst in de richting van Eindhoven.
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