LIVE 112-nieuws | Basisschool in Mierlo vandaag dicht na inbraak, meerdere ruimtes vernield | Twee auto's botsen op elkaar op kruising in Breda

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

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08:58 Basisschool in Mierlo vandaag dicht na inbraak, meerdere ruimtes vernield Basisschool de Kleine Vos in Mierlo is maandag dicht omdat er zondagnacht is ingebroken. Verschillende ruimtes in de school zijn vernield. De politie doet onderzoek. Lees verder

08:51 Twee auto's botsen op elkaar op kruising in Breda Twee auto’s zijn maandagochtend op elkaar gebotst op een kruispunt in Breda. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Elleboog en de Moskesweg. Lees verder