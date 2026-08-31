KNMI waarschuwt voor zware onweersbuien die vanmiddag over Brabant trekken

Het KNMI waarschuwt maandag voor stevige onweersbuien in onze provincie. Het weerinstituut heeft voor de periode tussen twaalf uur vanmiddag en zes uur vanavond code geel afgegeven.

De buien kunnen volgens het KNMI gepaard gaan met veel regen in korte tijd, kleine hagelstenen en windstoten met snelheden tussen de 60 en 70 kilometer per uur.

"Het gaat om soms echt forse plensregens", verduidelijkt Alfred Snoek van Weerplaza maandagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! op Omroep Brabant. "Daarbij zijn ook windvlagen mogelijk. Wat later is het dan weer droog en breekt even de zon door. Het wordt net een graad of 20. Verder staat maandagmiddag een stevige wind uit het zuidwesten. Dat maakt het, ondanks dat de ochtend nog wel vriendelijk begon, uiteindelijk toch een onstuimig dagje."

Weggebruikers moeten volgens het KNMI maandagmiddag rekening houden met aquaplaning. Dit is een gevaarlijk verschijnsel waarbij je auto tijdelijk de grip op de weg verliest doordat er een dun laagje water tussen de banden en het asfalt komt.

Maandagavond wordt het geleidelijk droger.

Wisselvallig weer

De komende dagen verlopen volgens Weerplaza droger, met vooral dinsdag en woensdag regelmatig zonneschijn. "Donderdag en vrijdag staat er wel weer regen op het programma. In het weekend is het weer droog. Het gaat dus een beetje op en neer. De middagtemperatuur zit een beetje vastgeroest op 21 of 22 graden."