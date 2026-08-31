KNMI waarschuwt voor zware onweersbuien maandagmiddag

Het KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien in onze provincie. Het weerinstituut heeft voor de periode tussen twaalf uur maandagmiddag en zes uur maandagavond code geel afgegeven.

De buien kunnen volgens het KNMI gepaard gaan met veel regen in korte tijd, kleine hagelstenen en windstoten met snelheden tussen de 60 en 70 kilometer per uur.

Het verkeer kan hier last van hebben, er moet rekening gehouden worden met aquaplaning. Dit is een gevaarlijk verschijnsel waarbij je auto tijdelijk de grip op de weg verliest doordat er een dun laagje water tussen de banden en het asfalt komt.

Maandagavond wordt het geleidelijk droger.

Wisselvallig weer

De komende dagen zouden volgens Wouter van Bernebeek van Weerplaza droger verlopen, met vooral dinsdag en woensdag vrij veel ruimte voor de zon. "Het is dan ongeveer 23 graden en er staat dan een stuk minder wind dan de dagen hiervoor. Best wel prima weer dus."

Donderdag en vrijdag neemt de wisselvalligheid weer langzaam toe. "Dan hebben we wat vaker te maken met regen of een bui. "Maar ook dan is er nog wel ruimte voor de zon. Aan de temperatuur verandert voorlopig niet veel, het blijft zo'n 22 graden."