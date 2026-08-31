Basisschool blijft ook dinsdag dicht na inbraak met grote vernielingen

Basisschool de Kleine Vos aan de Graspieper in Mierlo blijft ook dinsdag dicht nadat er zondagavond werd ingebroken. Volgens de politie zijn er 'grove vernielingen' aangericht. Het is onduidelijk wanneer de school weer open kan.

Digiborden zijn vernield, meubels zijn omgegooid, ramen ingegooid en lesmateriaal is door de klassen gegooid. Ook speelgoed van de kinderen en boeken zijn vernield. De schade is volgens de directie van de school enorm.

De politie zegt dat uit een eerste buurtonderzoek is gebleken dat het 'vermoedelijk gaat om een groep jeugdigen van rond de 15 jaar oud'. De vernielingen zouden tussen zes en acht uur 's avonds gepleegd zijn. De politie roept getuigen op om zich te melden.

'Heel verdrietig'

De directie van de school is geraakt door de actie. Directeur Samantha Berkvens is naar eigen zeggen "heel erg verdrietig": "Dit is een veilige plek voor onze kinderen, maar deze is nu vernield."

"We zijn met man en macht aan het onderzoeken wat er is gebeurd en wanneer we weer open kunnen." Maandagmiddag blijkt dat dat in ieder geval ook niet de dag erop is. Er ligt nog teveel glas en fijnstof om al open te kunnen. Berkvens: "We willen onze kinderen weer zien, maar het belangrijkste is dat het veilig is."

Noodopvang geregeld

Voor leerlingen die niet op de eigen school terechtkunnen, is noodopvang geregeld op een andere locatie. Ouders en leerlingen worden hierover verder geïnformeerd. De politie onderzoekt de inbraak, meldt Geldrop-Mierlo24.