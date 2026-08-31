Basisschool in Mierlo vandaag dicht na inbraak, meerdere ruimtes vernield

Basisschool de Kleine Vos aan de Graspieper in Mierlo blijft maandag dicht nadat er zondagnacht werd ingebroken. De directie van de school zegt dat het waarschijnlijk gaat om vandalisme.

Digiborden zijn vernield, meubels zijn omgegooid en lesmateriaal is door de klassen gegooid. Ook speelgoed van de kinderen en boeken zijn verwoest. De schade is volgens de directie van de school enorm.

'Heel verdrietig'

Directeur Samantha Berkvens is naar eigen zeggen 'heel erg verdrietig' "Dit is een veilige plek voor onze kinderen, maar is nu vernield."

"We zijn met met man en macht aan het onderzoeken wat er is gebeurd en wanneer we weer open kunnen. Of dat morgen of overmorgen is weet ik niet meer. We willen onze kinderen weer zien, maar het belangrijkste is dat het veilig is."

Noodopvang geregeld

Voor leerlingen die maandag niet op de eigen school terechtkunnen, is noodopvang geregeld op een andere locatie. Ouders en leerlingen worden hierover verder geïnformeerd. De politie onderzoekt de omstandigheden van de inbraak.