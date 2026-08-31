Lambrekvrienden trots op zege Brabantsedag: 'Vijfde was al mooi geweest'

Na elf jaar weer de winnaar van de Brabantsedag. Het zal toch niet?! Dat dachten De Lambrekvrienden tijdens de prijsuitreiking van het evenement. Elf jaar geleden was het dat de vriendengroep het algemeen klassement won. Maar zondag, tijdens de 67e editie van de theaterparade door Heeze, was het weer raak. "Ik kan het eigenlijk nog steeds niet geloven", zegt Jesse de Boer maandag namens de vriendengroep.

"Het was me-ga-gaaf", blikt Jesse maandagochtend terug in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! van Omroep Brabant. "Van begin tot eind hebben we genoten. Het was heel druk, ik heb het denk ik nog nooit zo druk gezien tijdens de Brabantsedag." Rijendik stond het publiek langs de kant van de weg in Heeze om alle deelnemers te zien langskomen. In ideale omstandigheden: droog met een zonnetje. De Lambrekvrienden maakten indruk met het uitbeelden van de Zomerspelen van 1920, in slow motion. Hun wagen bestond uit de vijf grote olympische ringen. In iedere ring werd een sport uitgebeeld. "Ik denk dat bij ons het plaatje van begin tot eind helemaal klopte."

Bekijk hier de beelden van de winnende creatie van De Lambrekvrienden:

Toen de Lambrekvrienden na de parade richting de locatie van de prijsuitreiking gingen, hadden ze nog geen idee dat ze het algemeen klassement zouden gaan winnen. "Ik zat voor op de wagen", vertelt Jesse. "Dan krijg je niet echt een goed beeld van wat mensen ervan vinden. Dus ik was heel benieuwd. Al kregen we onderweg wel allemaal applaus toen we met de wagen terug naar de bouwplaats reden."

"Als je tijdens de prijsuitreiking almaar niet wordt genoemd, begint het wel te kriebelen."