Dit is de winnaar van de juryprijs van de Brabantsedag
Het was een haast onmogelijke opgave voor de jury van de Brabantsedag in Heeze. "Het zijn allemaal potentiële winnaars", zei jurylid Boy Jansen eerder op de dag al. Toch is het gelukt een winnaar te kiezen.
De winnaar van de juryprijs van de Brabantsedag editie 2026 zijn de Lambrekvrienden met de Olympische Zomerspelen van Antwerpen. Die groep is sinds 1983 gegroeid van vriendengroep tot een vaste waarde op de Brabantsedag.
De Lambrekvrienden lieten de Olympische Spelen zien die na de Eerste Wereldoorlog werd gehouden op Brabants grondgebied. De jury vond dat alles in balans was. Er waren onder meer verrassende details en materialen. "Je krijgt geen genoeg van de scènes. De monumentale muziek en indrukwekkende kostuums nemen je mee naar een andere wereld", stond onder meer in het juryrapport.
De tweede plaats is voor Bloed, Zweet en Tranen. Vriendenkring Hopeloos gaat er met de derde prijs vandoor.
Kijk hier naar de video van de winnende wagen.
Burgemeester Teun Heldens trapte de uitreiking af. "Goedenavond wagenbouwers", riep hij enthousiast. Heldens sprak vol lof over de dag. "Ik hoop dat we elkaar hier in Heeze nog heel vaak heel trots kunnen gaan maken. Ik ben blij dat ik niet in de jury zit."
Het kiezen van een winnaar is een heel lastige opgave voor de jury, vertelde jurylid Boy Jansen eerder op de dag al. Hier lees je zijn verhaal.