Dit is de winnaar van de juryprijs van de Brabantsedag

Het was een haast onmogelijke opgave voor de jury van de Brabantsedag in Heeze. "Het zijn allemaal potentiële winnaars", zei jurylid Boy Jansen eerder op de dag al. Toch is het gelukt een winnaar te kiezen.

De winnaar van de juryprijs van de Brabantsedag editie 2026 zijn de Lambrekvrienden met de Olympische Zomerspelen van Antwerpen. Die groep is sinds 1983 gegroeid van vriendengroep tot een vaste waarde op de Brabantsedag.

De Lambrekvrienden lieten de Olympische Spelen zien die na de Eerste Wereldoorlog werd gehouden op Brabants grondgebied. De jury vond dat alles in balans was. Er waren onder meer verrassende details en materialen. "Je krijgt geen genoeg van de scènes. De monumentale muziek en indrukwekkende kostuums nemen je mee naar een andere wereld", stond onder meer in het juryrapport.