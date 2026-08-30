Boy Jansen is jurylid bij de Brabantsedag: 'Allemaal potentiële winnaars'
Op de tribune bij de Brabantsedag zit jurylid Boy Jansen. Met een schrijfblok op schoot houdt hij precies bij wat hij van alle wagens vindt. Voor Omroep Brabant licht hij een tipje van de sluier van hoe hij samen met de andere juryleden bepaalt wie de winnaar wordt.
"Gewoon een lootje trekken", grapt Jansen. "Nee, het is heel kritisch kijken", gaat hij direct bloedserieus verder op de vraag hoe hij tot een winnaar komt. "Het ligt zo dicht bij elkaar. Ik let echt op de kleine details."
Met een ingenieus systeem van plusjes en minnetjes houdt hij die details bij. "Word ik ergens door geraakt, blijf ik geboeid van begin tot eind, is het duidelijk, kan ik volgen, komt de titel tot leven", somt hij op.
En met zo veel mooie wagens die voorbijkomen is dat nog geen gemakkelijke opgave. Met de eerste zes wagens die zijn langsgereden op moment van schrijven, zit er al een favoriet tussen. "Eentje springt er al wel bovenuit", geeft Jansen toe. "Maar er komen er nog tien."
Op de vraag of hij kan beschrijven wat de Brabantsedag is, voor mensen die het niet kennen, blijft het even stil. "Het is niet te beschrijven", zegt hij vervolgens. "Je moet het zien, je moet het meemaken. Je moet het voelen, je moet het ruiken zelfs!"
Ruiken ja, want zelfs dát zintuig wordt geprikkeld tijdens de Brabantsedag. "Daarnet kwam de bakkerswagen voorbij en kwamen we in een deken van vanille terecht", legt Jansen uit. "Dat was wel een plusje, ja."
De juryleden zitten expres niet bij elkaar in de buurt, op de tribune. Zo kunnen ze elkaar niet beïnvloeden.
En dan is het tijd voor de volgende wagen, opnieuw een pareltje, ziet Boy Jansen. "Het zijn allemaal potentiële winnaars."