Winnaars Brabantsedag moe maar voldaan: 'Beker is overal in Heeze geweest'
Na elf jaar weer de winnaar van de Brabantsedag. Het zal toch niet?! Dat dachten De Lambrekvrienden tijdens de prijsuitreiking van het evenement. Elf jaar geleden was het dat de vriendengroep het algemeen klassement won. Maar zondag, tijdens de 67e editie van de theaterparade door Heeze, was het weer raak. "Ik kan het eigenlijk nog steeds niet geloven", zegt Jesse de Boer maandag namens de vriendengroep.
"Het was me-ga-gaaf", blikt Jesse maandagochtend terug in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! van Omroep Brabant. "Van begin tot eind hebben we genoten. Het was heel druk, ik heb het denk ik nog nooit zo druk gezien tijdens de Brabantsedag."
Rijendik stond het publiek langs de kant van de weg in Heeze om alle deelnemers te zien langskomen. In ideale omstandigheden: droog met een zonnetje.
De Lambrekvrienden maakten indruk met het uitbeelden van de Zomerspelen van 1920, in slow motion. Hun wagen bestond uit de vijf grote olympische ringen. In iedere ring werd een sport uitgebeeld. "Ik denk dat bij ons het plaatje van begin tot eind helemaal klopte."
Bekijk hier de beelden van de winnende creatie van De Lambrekvrienden:
Toen de Lambrekvrienden na de parade richting de locatie van de prijsuitreiking gingen, hadden ze nog geen idee dat ze het algemeen klassement zouden gaan winnen. "Ik zat voor op de wagen", vertelt Jesse. "Dan krijg je niet echt een goed beeld van wat mensen ervan vinden. Dus ik was heel benieuwd. Al kregen we onderweg wel allemaal applaus toen we met de wagen terug naar de bouwplaats reden."
"Als je tijdens de prijsuitreiking almaar niet wordt genoemd, begint het wel te kriebelen."
"Als we vijfde waren geworden, hadden we dat al hartstikke mooi gevonden", vertelt ze goudeerlijk op de radio. "Maar we werden maar niet genoemd. Ook niet als vierde, ook niet als derde... Dan begint het wel te kriebelen."
Uiteindelijk ging het tussen de Lambrekvrienden en Bloed, Zweet en Tranen, de algemeen winnaar van vorig jaar. De jury loofde de Lambrekvrienden om de verrassende details tijdens hun uitvoering en de gebruikte materialen: "Je krijgt geen genoeg van de scènes. De monumentale muziek en indrukwekkende kostuums nemen je mee naar een andere wereld."
Toen duidelijk werd dat de beker dit jaar naar de Lambrekvrienden ging, brak een groot feest los. "Die beker is denk ik overal in Heeze geweest", lachte Jesse op de radio. "Ik denk dat een aantal van ons het drie uur, halfvier 's nachts heeft zien worden."
Toch is de vriendengroep maandagochtend om tien uur alweer paraat om de overwinning met z'n allen en met taart te vieren. Het afbreken van de wagen volgt op een later moment. "Dat doen we altijd pas op dinsdag, dus we kunnen er nog heel even naar kijken."