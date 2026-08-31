El Karouani vertrekt weer snel uit Saudi-Arabië en keert terug naar Europa

Het avontuur van de Bossche voetballer Souffian El Karouani bij zijn nieuwe club Al-Qadsiah in Saudi-Arabië is (voorlopig) van korte duur. De linksback tekende vorige maand bij de club, maar vertrekt er alweer. Benfica wordt de nieuwe club van de 25-jarige verdediger.

Dat heeft te maken met een regeling voor clubs in Saudi-Arabië. In het land mogen clubs maar acht buitenlanders van 23 jaar of ouder inschrijven voor de competitie. Het ambitieuze Al-Qadsiah haalde deze zomer zoveel buitenlanders, waaronder ex-RKC'er Tijjani Reijnders, waardoor El Karouani buiten de boot valt.

Na een aantal goede seizoenen in de Eredivisie koos de Bosschenaar er deze zomer voor om transfervrij de overstap te maken naar Al-Qadsiah in Saudi-Arabië . Hij tekende een contract voor drie jaar, maar speelde tot nu toe geen enkele officiële wedstrijd voor de club.

En dus kiest de Bosschenaar voor een bliksemvertrek. Portugese media melden dat hij zondag al landde op het vliegveld in Lissabon om een jaar, op huurbasis, te gaan voetballen voor Benfica. "Ik kreeg de kans om terug te keren naar Europa en Benfica is één van de grootste clubs van Europa, dus ik hoefde er niet lang over na te denken."

Volgens de Portugese media heeft Benfica ook een koopoptie van tien miljoen euro bedongen en dus zien we El Karouani mogelijk helemaal niet meer terug in Saudi-Arabië.

Carrière tot nu toe

El Karouani start zijn voetbalcarrière bij TGG, een amateurclub uit Den Bosch die later fuseert en nu DBN'22 heet. Al snel wordt de Bosschenaar opgenomen in de jeugdopleiding van FC Den Bosch, maar tot een debuut in het eerste komt het bij de club in de Brabantse hoofdstad niet.

El Karouani komt via de amateurs van BVV en Elinkwijk bij NEC terecht, waar hij zijn eerste stappen in het profvoetbal zet. Uiteindelijk komt hij via FC Utrecht bij Al-Qadsiah terecht en nu vervolgt hij zijn carrière in Portugal.